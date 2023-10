Tesla va utiliser la caméra intérieure des Model 3 et Y pour détecter la somnolence au volant

Tesla lance une nouvelle fonctionnalité qui devrait empêcher les conducteurs de somnoler.

Le constructeur de voitures électriques inaugure une fonctionnalité nommée Driver Drowsiness Warning, (avertissement de somnolence au volant) qui tire parti de la caméra embarquée dans l’habitacle des Tesla Model 3 et Y, déjà utilisée pour filmer les agissements du chauffeur. Le principe est on ne peut plus simple : la caméra va repérer les bâillements et la fréquence des clignements et d'autres caractéristiques faciales et comportementales du conducteur.

D’après l’Observatoire national interministériel, la fatigue au volant « est l’une des premières causes d’accidents mortels ». L’hypovigilance serait ainsi la cause de 30 % des décès sur l’autoroute, et 20 % sur les autres voies. Les constructeurs automobiles sont bien conscients de ce phénomène et tentent, grâce à la technologie embarquée dans leurs véhicules, de le prévenir. BMW, MG ou encore Mercedes-Benz, avec l’Attention Assist, utilisent déjà des caméras installées dans l’habitacle pour détecter les signes de somnolence du chauffeur.

Tesla utilise la caméra intérieure pour détecter les signes d'endormissement

Tesla va proposer un outil qui, en analysant les expressions du visage du conducteur avec un capteur de force transmise au volant, affichera une alerte sur l’écran de contrôle si un comportement dangereux est suspecté. Assez étonnamment, la compagnie s’apprêterait à lancer le Drowser Drowsiness Warning sans tambour ni trompette. En effet, d’après Elektrek, il faut se plonger dans le manuel d’utilisation français de la Model 3 pour trouver mention de cette fonctionnalité.

La technologie sera-t-elle réservée aux utilisateurs européens ? C’est assez peu probable, tant elle a le potentiel de sauver des milliers de vies. Bien que les détails sur son fonctionnement sont peu nombreux, il semblerait que la fonction de détection ne se déclenchera que si vous roulez » » au-delà de 65 km/h pendant 10 minutes » et que l’Autopilot est désactivé. Tesla rappelle cependant qu’il ne faut « jamais se fier à l’alerte de somnolence pour garder le contrôle de votre véhicule […] les fonctionnalités Autopilot et FSD nécessitent une supervision active du véhicule par le conducteur et n’en font pas une voiture autonome ».