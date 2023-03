Tesla : à en croire Elon Musk, l’avenir de la compagnie, c’est le Tesla Bot

Le Tesla Bot est un robot qui pourra comprendre des commandes verbales complexes, se déplacer à 8 km/h et porter une charge pesant jusqu’à 20 kg. Elon Musk a dévoilé une vidéo montrant les progrès accomplis par l’humanoïde sur la scène de l’Investor Day.

Tesla a présenté la dernière évolution d'Optimus, son robot dopé à l’intelligence artificielle lors de l’Investor Day. Optimus peut désormais marcher et ramasser des objets, et si de l’avis même d’Elon Musk, ce n’est pas encore un champion du parkour, la progression depuis la dernière présentation, en octobre 2022, est significative. Dans la vidéo diffusée lors de l'événement, on le voit… construire des robots. À terme, il pourra traiter des informations visuelles, prendre des décisions ou encore communiquer grâce à un système audio.

On ne peut s’empêcher de dresser un parallèle entre Optimus et Atlas, le robot de Boston Dynamics capable de courir plusieurs centaines de mètres en parfaite autonomie et de sauter des obstacles. Le PDG de Tesla sait que les capacités physiques d’Optimus ne sont pas encore à la hauteur de son concurrent. Il le surpasse pourtant dans le domaine de l’Intelligence artificielle.

Le Tesla Bot surpassera ses concurrents en matière d'Intelligence artificielle

Me Musk relève cependant qu’ils sont les plus avancés en matière d’IA. « Vous pouvez considérer nos voitures comme des robots sur roues, et Optimus est un robot sur jambes […] Vous pourrez lui donner des instructions simples, en lui montrant visuellement ce qu’il doit faire ou en lui disant simplement ce qu’il doit faire. C’est notre principal avantage ». Par ailleurs, Tesla et les autres entreprises ne boxent pas dans la même catégorie.

Boston Dynamics fabrique des robots en petites quantités à usage militaire alors que Tesla a des ambitions mondiales et l’appareil de production pour les réaliser. « Nous pourrons commercialiser un produit à grande échelle, bien plus rapidement que quiconque », affirme l’entrepreneur. Il n’est pas à un paradoxe près, car s’il estime toujours que l’IA pourrait éradiquer la race humaine, il croit en la réussite commerciale de son robot, qui selon lui, « vaudra probablement beaucoup plus que l’aspect automobile à long terme ».

Source : New Atlas