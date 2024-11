Tesla a trouvé un moyen de faire oublier sa mauvaise réputation en matière de livraison

Depuis quelques années, Tesla se coltine une assez mauvaise réputation concernant la livraison de ses voitures. La marque a visiblement décidé d'y remédier (en partie du moins) en lançant un nouveau processus. L'idée ? Proposer une expérience plus marquante pour les clients.

Depuis quelques semaines maintenant, Tesla semble mettre un point d'orgue à améliorer l'expérience offerte à ses clients au moment de l'achat.

Cela passe notamment par des facilités de paiement, comme la possibilité d'opter pour un crédit bancaire à taux zéro. Ou encore par les essais routiers en libre service, qui permettent depuis peu d'essayer une Tesla en toute autonomie avant de passer à la caisse.

Or et si l'on en croit une récente publication sur X du compte Tesla Manufacturing, le constructeur veut aussi revoir son processus de livraison. L'idée ? Le rendre plus mémorable et plus marquant pour les clients.

Tesla et sa sale réputation en matière de livraison

Comme vous le savez peut-être, Tesla propose généralement deux options pour recevoir sa voiture : soit à domicile (moyennant des frais supplémentaires), ou bien directement dans un centre de la marque. Malheureusement et comme le rapportent de nombreux propriétaires de Tesla sur YouTube ou des forums spécialisés, l'expérience peut parfois être décevante pour plusieurs raisons :

processus d'achat qui se déroule uniquement sur l'appli

date estimée de livraison changeante

des voitures stockées dans de mauvaises conditions (à l'air libre) et parfois récupérées dans un sale état (salissures, micro-rayures, chocs, etc.)

des retards souvent constatés en centre au moment de réceptionner le véhicule

Pour faire simple, il suffit de taper “livraison Tesla témoignage” sur Google pour tomber sur d'innombrables récits lunaires. Libre à vous d'aller les découvrir, certains valent le détour (et font un peu peur).

Récupérer son Model Y directement à l'usine

Peut-être dans une tentative de redorer sa blason, Tesla vient d'annoncer sur X la mise en place d'un nouveau processus de livraison. Pour faire simple, les clients auront la possibilité de récupérer leur Model Y directement dans la Gigafactory de Berlin.

Comme on peut le voir dans le court clip partagé par la marque, la livraison se transforme en un véritable évènement. Les clients sont invités dans un hall d'exposition préparé pour l'occasion, avant d'enfiler un gilet réfléchissant pour découvrir les coulisses de l'usine.

Picking up your new Model Y straight from Giga Berlin pic.twitter.com/b56GiYZ36F — Tesla Manufacturing (@gigafactories) November 21, 2024

Les futurs propriétaires peuvent donc entrevoir le processus de production de leur véhicule, avant de poser pour une dernière séance photo devant le fameux tunnel de néons où se déroule l'inspection finale des Model Y. Ils sont ensuite invités à récupérer leur véhicule aux côtés d'un représentant de la marque. Et après une rapide revue des fonctionnalités du SUV électriques, les clients sont libres de repartir.

Notez que ce processus de livraison “Premium” n'a rien de nouveau. Volkswagen et Porsche en ont fait leur marque de fabrique, et permettent notamment à leurs clients allemands de réceptionner leur véhicule à l'usine (Leipzig ou Zuffenhausen pour Porsche, Wolfsburg pour VW).

Une question reste toutefois sans réponse : la livraison dans la Gigafactory berlinoise sera-t-elle accessible aux clients français ? Ou restera-t-elle exclusive aux clients allemands comme c'est le cas chez Porsche et Volkswagen ? Nous avons posé la question au service presse de Tesla France et il doit justement nous apporter une réponse prochainement. Nous mettrons évidemment cet article à jour une fois que nous en saurons davantage.