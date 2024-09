Model Y : après les augmentations de prix, Tesla multiplie les coups de pouce financiers

Alors que Tesla vient tout juste d'augmenter les prix du Model Y en France, le constructeur multiplie les coups de pouce financiers pour acquérir son SUV électrique. Un moyen de faire oublier la récente flambée des tarifs ?

Nous l'avons annoncé hier dans nos colonnes, Tesla vient d'augmenter à la surprise général le prix de presque toutes les versions du Model Y en France. Concrètement, la note a grimpé de 4 000 € pour chaque variante, à l'exception de la Grande Autonomie Propulsion.

Ainsi, la Model Y Propulsion se négocie maintenant à partir de 40 990 € sans le bonus écologique déduit, tandis que la facture est passée à 51 990 € pour la Grande Autonomie en transmission intégrale. Quant au Model Y Performance, il faudra maintenant débourser 57 990 € !

Et histoire de faire oublier cette récente revalorisation tarifaire, la marque américaine multiplie actuellement les coups de pouce financiers pour acquérir son SUV électrique. Tout d'abord, le constructeur vient d'instaurer une toute nouvelle version de son programme de parrainage.

Un nouveau programme de parrainage bien plus intéressant

Désormais, les parrains comme les filleuls bénéficient d'avantages plutôt appréciables. Les parrainés peuvent notamment prétendre à une réduction de 1 000 € sur l'achat d'un véhicule (tous les modèles sont concernés). Résultat, si vous êtes intéressé à l'idée d'acheter un Model Y Propulsion, la facture pourra descendre à 35 990 € avec un lien de parrainage au lieu de 40 990 €.

Si votre ami achève l'achat de son véhicule avec votre lien de parrainage, vous pourrez également prétendre à des récompenses. Plus précisément, vous pouvez gagner 500 € à chaque parrainage effectué. Ce crédit est utilisable sur l'ensemble de l'écosystème Tesla, que ce soit dans la boutique pour acheter des accessoires, des mises à jour logicielles comme l'Autopilot, l'achat d'un nouveau véhicule, ou bien au sein du réseau Supercharge.

Au total, les propriétaires de Tesla peuvent effectuer jusqu'à 10 parrainages par année civile. “L'objectif de ce programme est de récompenser la fidélité dont les clients Tesla font preuve en partageant leur passion pour nos produits avec leurs amis et leur famille”, écrit la marque.

Tesla lance aussi un crédit à taux zéro, une première en France

En plus du nouveau programme de parrainage, Tesla a décidé de faciliter l'achat d'un Model Y en proposant d'autres méthodes de financement. Via un partenariat avec le Crédit Agricole Auto Bank, il est désormais possible d'acquérir le SUV électrique en optant pour un LOA (location avec option d'achat).

Après un premier loyer majoré de 9 950 €, le Model Y vous reviendra à seulement 299 € par mois. Précisons que le contrat court sur 48 mois, tandis que le kilométrage est limité à 40 000. Par ailleurs et c'est une première dans le paysage automobile français, Tesla propose également d'acheter son SUV avec un crédit auto à taux zéro !

Pour en bénéficier, il faudra impérativement passer commande entre le 4 septembre et le 30 septembre 2024. Par ailleurs, la durée du financement doit être comprise entre 24 et 48 mois. Si ce n'est pas le cas, le taux passe alors à 7,22 %, ce qui est nettement moins intéressant vous en conviendrez. Précisons bien entendu que l'apport reste personnalisable. En se contentant d'un apport de 4 000 € (qui peut être couvert via le bonus écologique), les mensualités seront de 854 € par mois.

Mine de rien, l'ajout d'une telle offre de financement en dit long sur les difficultés de Tesla à écouler son Model Y actuellement. Pour cause et comme l'expliquent nos confrères du site JournalAuto, cela revient pour Tesla à baisser le prix de son SUV de manière déguisée afin de contenir sa valeur résiduelle. Quoiqu'il en soit, c'est une bonne chose pour les clients.