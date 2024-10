Tesla a trouvé un moyen original de vous inciter à acheter ses voitures électriques, on vous explique comment

Tesla a trouvé une nouvelle méthode pour vous inciter à acheter l'une de ses voitures électriques, on vous explique comment.

Dans l'optique de rester au top des ventes, Tesla a multiplié ces dernières années les innovations pour séduire les acheteurs potentiels. Cela passe notamment par des facilités de paiement, avec la possibilité d'acheter par exemple son Model Y en optant pour un LOA (location avec option d'achat) ou bien pour un crédit à taux zéro, une première dans le paysage automobile français.

Le constructeur a également apporté quelques modifications à son programme de parrainage, désormais bien plus intéressant. En effet, chaque parrainage effectué permet de récupérer près de 500 € de bons cadeaux utilisables dans l'écosystème de la marque.

Les essais routiers en libre-service, la nouvelle idée de Tesla

Et en ce jeudi 31 octobre 2024, Tesla vient de présenter une nouvelle méthode pour vous inciter à acheter l'une de ses voitures : les essais routiers en libre-service. Pour résumer, la marque offre maintenant la possibilité aux utilisateurs d'essayer une Tesla en toute autonomie, sans avoir à fixer de rendez-vous sur des créneaux horaires contraignants et sans être accompagné d'un commercial qui scrute le moindre de vos mouvements.

Réserver un essai peut maintenant se faire en ligne en quelques clics, via le site internet officiel ou bien l'application mobile Tesla. Une fois la procédure complétée, les clients reçoivent par email des instructions détaillées sur leur session. Ils sont également contactés dans la foulée par un membre de l'équipe Tesla pour confirmer le rendez-vous de 30 minutes et répondre à toutes leurs interrogations.

L'appli Tesla au centre de l'expérience

Ceci fait, il faudra juste s'assurer d'avoir téléchargé l'application mobile Tesla. Pour cause, elle est au centre de l'expérience puisqu'elle vous permettra de localiser le véhicule, le déverrouiller et le démarrer. Une fois à bord, un tutoriel s'affiche sur l'écran central pour vous guider dans la prise en main du véhicule et pour ajuster les différents réglages (sièges, climatisation, etc.) selon vos préférences.

Vous avez ensuite une trentaine de minutes pour vous balader où vous le souhaitez avec le véhicule. “A leur rythme, les conducteurs peuvent explorer les caractéristiques des Model 3 et Y, de l'habitacle premium au grand espace à bord, en passant par les fonctionnalités de divertissement et de confort, ainsi que les performances routières exceptionnelles”, écrit la marque.

Quelques coches à cocher avant prendre le volant

Attention, précisons toutefois que les essais en libre-service présentent quelques contraintes. Tout d'abord, seuls les Model 3 et Y sont accessibles (pas de Model X ou de Model S donc). Ensuite, il faudra impérativement avoir au moins 3 ans de permis de conduire. Et bien entendu, seul le conducteur inscrit peut prendre le volant (on peut toutefois monter à bord avec des passagers).

Pour l'instant, les essais libre-service sont loin d'être généralisés. Voici les sites qui le proposent selon la carte interactive de Tesla :

Périgueux

Bayonne

La Roche-sur-Yon

Gouesnou

Cherbourg

Le Mans

Chartres

Roissy-en-France

Amiens

Besançon

Bien entendu, Tesla compte ajouter ce nouveau service sur d'autres sites dans les semaines et mois à venir.