Les Tesla Model Y sont fabriquées par une armée de robots, la preuve en vidéo

La nouvelle Gigafactory de Berlin vient d’ouvrir ses portes, et c’est l’occasion pour Tesla de nous donner un aperçu de l’impressionnant processus de fabrication presque entièrement automatisé de son SUV Model Y.

Comme vous le savez probablement, Tesla met un point d’honneur à automatiser tout ce qui peut être automatisé au cours de la fabrication de ses véhicules. Dans une nouvelle vidéo de près de 3 minutes, Tesla nous emmène au plus proche de ses énormes machines en charge de la production de la Tesla Model Y dans sa nouvelle usine Gigafactory de Berlin. Pour cela, Tesla n’a pas hésité à utiliser un drone minuscule capable de se faufiler au milieu du ballet de robots. On y découvre des machines à la pointe de la technologie qui se chargent chacune d’une petite étape de la production.

Le pilote n’a pas été nommé, mais il s’agirait de Ferdinand Wolf, membre de l’équipe Skynamic qui s’était déjà chargé de filmer des vidéos pour Tesla. Le drone utilisé serait un petit quadcoptère de type cinewhoop, un appareil polyvalent conçu spécialement pour le type d'espaces restreints et de virages serrés.

Le drone de Tesla nous dévoile tout de la fabrication de la Model Y

Après un tour du parking de la Gigafactory allemande rempli de Tesla Model Y fraichement fabriquées, Tesla nous emmène au plus près des machines responsables de la production de la Model Y, son SUV compact. Au début de la chaîne de montage, on y découvre tout d’abord la toute nouvelle machine phare de Tesla qui a grandement simplifié la production de la voiture : la Giga Presse.

Cette énorme machine fabriquée par le groupe Idra en Italie est chargée de mouler sous pression un alliage métallique en fusion à l’intérieur d’un moule réutilisable, ce qui permet de fabriquer les principaux éléments de carrosserie de la Tesla en seulement quelques secondes, alors qu’il fallait auparavant assembler plusieurs centaines de pièces. Elles sont connues pour être les plus grandes machines de moulage sous pression au monde, avec une force de serrage de 55 000 à 61 000 kilonewtons.

Le drone suit ensuite plusieurs bras robotiques KUKA et Schuler qui assemblent habilement les différentes parties de la voiture. Comme on peut le voir, chaque opération est contrôlée par des employés de l’entreprise, mais ceux-ci n’interviennent que lorsqu’un processus demande trop de précision pour être réalisé par un robot. Les voitures passent ensuite dans le tout nouvel atelier de peinture de Tesla, avant que les derniers éléments ne soient assemblés et que les voitures soient prêtes à être livrées. Pour rappel, Tesla a effectué ses premières livraisons de Tesla Model Y produites en Allemagne à la fin du mois de mars 2022.

Le SUV compact est déjà une des voitures les plus populaires en Europe. Juste après son lancement, celle-ci dominait déjà les ventes de véhicules électriques avec 6 729 immatriculations en Europe au mois de février 2022, selon les chiffres du cabinet d’études JATO Dynamics. On vous laisse découvrir l’incroyable visite de la GIgafactory ci-dessous.

La Gigafactory de Berlin est la seule usine de Tesla en Europe

Grâce à sa nouvelle usine à Berlin, le constructeur automobile américain réduira la quantité de transport nécessaire pour que les véhicules Tesla atteignent les clients en Europe. Ses Tesla Model Y étaient jusqu’à présent importées d’autres usines dans le monde, dont notamment la Gigafactory de Shanghai.

De plus, l’usine devrait permettre au constructeur automobile américain d’augmenter considérablement son volume de véhicules produits au cours de l'année. En effet, Tesla espère fabriquer près de 500 000 nouveaux véhicules chaque année dans son usine, soit plus de la moitié des ventes de 2021 qui ont presque atteint le million de véhicules.

Au premier trimestre 2022, malgré des difficultés importantes qui ont contraint le géant à réduire les cadences, Tesla a tout de même établi un nouveau record en expédiant plus de 300 000 voitures électriques. Maintenant que l’usine commence à produire des voitures, on s’attend à ce que le nombre de ventes augmente significativement au cours des prochains trimestres. Au total, il faut rappeler que la Gigafactory de Berlin aurait coûté plus de 5 milliards de dollars à construire, et emploie près de 10 000 personnes.