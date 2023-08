Tesla : 2 anciens salariés auraient dévoilé les informations personnelles de 75 000 employés

Selon l'enquête interne de Tesla, 2 anciens employés seraient à l'origine de la fuite de données qui a touché la firme en mai dernier. Parmi les informations, celles de 75 000 salariés.



Nous vous en parlions en mai dernier : 100 Go de données en provenance de Tesla montraient à quel point les conducteurs n'aimaient pas l'Autopilot. Un journal allemand dévoilait ainsi plus de 2400 plaintes sur l'accélération et plus de 1500 problèmes de freinage. Sauf qu'il y avait bien d'autres choses dans les informations dérobées. Parmi elles, certaines étaient directement liées à exactement 75 735 employés et ex-employés du constructeur automobile.

On y trouvait leurs noms, prénoms, adresses postales, numéros de téléphones, numéros de sécurité sociale… Même celui d'Elon Musk y figurerait. Tesla a immédiatement ouvert une enquête interne pour savoir d'où venait la fuite, et selon ses conclusions, 2 anciens employés en seraient à l'origine. Ils ont “détourné les informations en violation des politiques de sécurité informatique et de protection des données de Tesla et les ont partagées avec le média [allemand]”, selon Steven Elentukh, responsable de la protection des données chez Tesla.

Deux ex-employés de Tesla seraient à l'origine de la fuite de données de 75 000 salariés

Le quotidien Handelsblatt, à qui les données sont parvenues, assure de son côté qu'il ne publiera pas ces données personnelles. Il précise qu'il a même “l'interdiction légale de les utiliser de manière inappropriée”. De son côté, Tesla a porté plainte contre les deux ex-salariés. Leurs appareils électroniques ont été saisis par la justice pour être analysés. L’entreprise indique également avoir “obtenu des ordonnances judiciaires interdisant aux anciens employés d'utiliser, d'accéder ou de diffuser les données, sous peine de sanctions pénales”.

Dans les quelques 23 000 documents internes arrivés au journal Handelsblatt, on trouve aussi des données bancaires de clients et des éléments sur la fabrication des voitures relevant du secret industriel. Tesla ne dit pas ce qui a poussé les 2 accusés à de telles extrémités. Étant donné qu'ils ne faisaient plus partie de l’entreprise à ce moment-là, on peut supposer que leur départ ne s'est pas déroulé dans les meilleurs conditions, mais il faudra attendre pour en avoir le cœur net.

Source : TechCrunch