Télécharger Amazon Music APK gratuit sur Android

Amazon Music est la plateforme de musique en streaming du géant du e-commerce. Le service propose à ses utilisateurs un accès gratuit aux meilleures playlists musicales et à des milliers de stations radio. Amazon Music est disponible en version application en libre téléchargement sur les appareils mobiles et ordinateurs. La plateforme est également accessible depuis les appareils Amazon Alexa et certaines automobiles et smart TV.

GRATUIT Télécharger Amazon Music: Écoutez et téléchargez de la musique pour Android ★★★★ ★ ★ Note :(2156736 votes) | Musique et audio Version 17.7.5 | Développeur Amazon Mobile LLC | Mise à jour le 08/04/2021 Configuration : 5.0 ou version ultérieure Télécharger Amazon Music: Écoutez et téléchargez de la musique Télécharger directement l'apk

Qu'est ce qu'Amazon Music

Amazon Music est un service de diffusion de musique numérique exploité par Amazon. Lancée en version bêta le 25 septembre 2007 sous le nom d’Amazon MP3, la plateforme a commencé à vendre de la musique numérique en 2008. Tous les morceaux étaient alors vendus au format MP3. Le service de streaming musical a été rebaptisé en 2014 au nom de Amazon Music. Pour sa part, Amazon Music Unlimited, son service de streaming de catalogue premium, a été lancé en fin 2016.

Déployée uniquement aux États-Unis à l’origine, Amazon a décidé d’étendre son champ d’action en lançant le service au Royaume-Uni, en Allemagne et en France entre 2008 et 2009. S’ensuit le tour de l’Autriche et de la Suisse le 3 décembre 2009, puis le Japon le 10 novembre 2010. Les éditions espagnole et italienne ont été lancées le 4 octobre 2012 et l’édition mexicaine le 7 novembre 2018.

Amazon Music permet à tous ceux qui disposent d’un compte Amazon de consulter et d’écouter en illimité les nouvelles sorties, la musique populaire et les playlists recommandées automatiquement par la plateforme. Le service propose plusieurs forfaits d’abonnements payants après la période d’essai gratuite de 30 jours pour ceux qui veulent profiter pleinement des services proposés par la plateforme.

Après avoir souscrit avec un compte Amazon, les utilisateurs peuvent télécharger et écouter leurs morceaux préférés depuis un smartphone, un ordinateur, avec Amazon Alexa et sur certaines smart TV.

Pourquoi utiliser Amazon Music ?

Amazon Music propose un panel d’offres qui cible plusieurs profils d’utilisateurs. La plus mise en valeur est naturellement les contenus audio, vidéo et photo accessibles exclusivement à ceux qui ont un compte Amazon.

Le mode mains libres avec Amazon Alexa

C’est sans doute le meilleur atout d’Amazon Music. Il est possible de lancer la plateforme depuis une enceinte Amazon Echo dotée de l’assistant vocal Alexa pour profiter du mode mains libres. Pour ce faire, il suffit de dire simplement « Alexa, joue [un titre de chanson et son auteur] » et la musique se lancera automatiquement.

On peut étendre la recherche d’une chanson à partie de ses paroles. Par exemple : « Alexa, joue la chanson avec les paroles “Et le temps passe, non je ne regrette rien“ » et Alexa lancera Le temps passe de Johnny Hallyday et Ministère Amer.

Il peut arriver que l’assistant intelligent choisisse une reprise plutôt que l’original. Dans ce cas, on peut demander « Alexa, de quelle cover s’agit-il ? » et vous aurez une réponse. Il faut juste penser à toujours démarrer chaque commande vocale avec le mot d’activation « Alexa ».

Audio, vidéo et photo

Amazon Music se démarque par son catalogue multimédia. L’utilisateur, après avoir activé son compte Amazon, téléchargé et installé l’application, pourra choisir parmi plus de 70 millions de titres, des centaines de playlists, stations et recommandations personnalisées. De plus, il peut intégrer les titres et albums à la bibliothèque du service.

Il en va de même pour les clips vidéo et les photos. On peut écouter et visionner les titres, albums photos et clips vidéo déjà stockés sur les appareils. Il suffit juste de télécharger les titres en utilisant le stockage de l’appareil pour les intégrer dans votre bibliothèque multimédia.

Large choix d’abonnement

Pour ceux qui veulent tester la plateforme, Amazon Music Free permet à ses utilisateurs de s’inscrire gratuitement et de profiter de sa bibliothèque média en illimité, incluant des publicités, pendant 30 jours. L’utilisateur peut lancer les chansons qu’il veut écouter, regarder des vidéos, profiter des meilleures playlists et à des milliers de stations radio.

Après la période d’essai, les clients peuvent souscrire à plusieurs forfaits payants. Amazon Prime qui est un service à la demande sans publicité offrant un accès en ligne et hors ligne de plusieurs sous-services, dont Prime Music. Avec ce service, l’écoute est en illimité et sans publicité avec plus de 2 millions de morceaux supplémentaires.

Disponible en ligne et hors ligne avec possibilité de téléchargement des morceaux, Prime Photos est un espace de stockage sécurisé avec accès 24h/24 d’une quantité illimitée de photos.

Prime Reading donne accès gratuit à une sélection de plus d’un millier de livres, de magazines, de BD et d’ouvrages littéraires.

L’abonnement Amazon Music HD est également un abonnement payant de très haute qualité avec plus de 60 millions de titres en HD et UHD. Ce catalogue est enrichi de plus d’un millier de titres masterisés en Dolby Atmos et des codecs 360 Reality Audio de Sony. Lesdits titres sont disponibles en audio 3D sur Amazon Echo Studio.

L’Amazon Music Unlimited propose 3 forfaits, dont le forfait individuel, famille et echo/fire TV. Avec ce dernier forfait, il est possible d’écouter plus de 60 millions de titres en illimité et de faire défiler les paroles à l’exemple d’un karaoké où on peut voir et suivre les paroles en simultané au rythme de la musique.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités d’Amazon Music ?

Le mode voiture

Une des dernières nouveautés apportées par Amazon Music est le Mode voiture. On note que la taille de police est devenue plus grande, les contrôles sont simplifiés et les préréglages sont entièrement épurés et personnalisés pour faciliter l’accès la médiathèque. Pour utiliser le Mode voiture, il suffit d’activer le Bluetooth de la voiture et en même temps accéder aux paramètres de l’application sur le smartphone.

Les nouvelles fonctionnalités XRay

Cette fonctionnalité n’est pas nouvelle pour Amazon, mais elle est quand même une nouveauté sur Amazon Music. Les nouvelles fonctions XRay permettent de voir des informations supplémentaires sur la musique écoutée. Cette fonctionnalité est disponible à travers le monde et sur des dizaines de millions de chansons. Elle inclut des « faits amusants » pour certaines personnes populaires aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Amazon Music est disponible en version web et en application en téléchargement libre sur tous les ordinateurs PC et Mac. Il faut aller sur le site d’Amazon, se connecter avec son compte et cliquer sur l’onglet « Amazon Music » pour accéder à toutes les offres de streaming musical disponibles.

L’application est également proposée en version mobile et sur les smart TV. Pour les appareils fonctionnant sous Android et iOS, il suffit de se rendre dans le store respectif et télécharger gratuitement l’application. Amazon Music requiert au minimum la version 5.0 pour Android et iOS 13 pour un iPhone/iPad/iPod touch.

Amazon Music est accessible uniquement pour les personnes ayant un compte Amazon. Si vous n’en avez pas encore, il est nécessaire que vous vous inscriviez afin de bénéficier des services de streaming d’Amazon.

Quelles sont les alternatives à Amazon Music ?

Spotify

Spotify occupe actuellement la première place sur le marché du streaming multimédia. La plateforme réunit des millions de titres, les nouveautés musicales et plusieurs milliers de podcasts. Le tout est proposé dans des playlists et recommandations personnalisées. Pour profiter de Spotify, il suffit de télécharger gratuitement l’application sur les boutiques d’application. Elle est également disponible en version web.

Deezer

Deezer représente une autre alternative à Amazon Music. La plateforme de streaming française occupe une place importante sur le marché en termes de streaming multimédia. Disponible directement sur le site web en plus de l’application mobile Android et iOS, Deezer propose une formule gratuite à tous ceux qui veulent avoir un avant-goût de ce que le service a à offrir. En écoute illimitée, mais comprenant des publicités, ces millions de titres seront disponibles en haute définition et sans publicités gênantes sur les abonnements payants.

YouTube Music

Le dernier, mais pas des moindres, si on veut essayer ou changer de plateforme, est YouTube Music. Développée par YouTube, cette plateforme de service de streaming propose à ses utilisateurs des milliers de listes de lecture, les versions officielles de millions de chansons, des albums, des radios d’artistes célèbres, en plus des vidéos musicales qui sont déjà en ligne sur le site officiel de YouTube. YT Music est accessible à tout le monde en téléchargeant l’application depuis le store d’iOS et d’Apple et également sur ordinateur en version web.

A découvrir : Notre comparatif sur les meilleurs services streaming musical