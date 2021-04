Télécharger Deezer APK gratuit sur Android

Deezer est une plateforme de streaming qui fournit de la musique, des podcasts et des livres audios à la demande. Accessible en ligne et très simple d’utilisation, elle est disponible sur PC et Mac en version site web. On peut aussi avoir le service sur les appareils mobiles, smart TV et consoles sous la forme d’une application qu’on peut télécharger et installer gratuitement.

Qu'est ce que Deezer ?

Deezer est une plateforme française de streaming musical qui a vu le jour le 22 août 2007 grâce à deux développeurs : Daniel Marhely et Jonathan Benassaya. Le siège se trouve à Paris. À ses débuts, le site deezer.com était entièrement gratuit, mais à partir de 2009, il a proposé une formule payante sans publicité et une qualité du son nettement meilleure que la version gratuite. Deux ans après sa création, Deezer avait déjà proposé près de 2 millions de titres en écoute illimitée sur sa plateforme, avec plus d’un million de visiteurs.

Le succès du site a poussé ses créateurs à le déployer sur la scène internationale avec l'ouverture de Deezer UK en 2011. En même temps, Deezer signe un partenariat mondial avec Facebook pour l'intégration de Deezer au sein du réseau social. En octobre 2012, le site web affiche un catalogue de 20 millions de titres et rassemble 26 millions d'utilisateurs, dont 2 millions abonnés.

Après ce déploiement bien accueilli par les internautes, Deezer continue sur sa lancée. En 2013, le service est présent dans plus de 200 territoires à travers le monde. Depuis, la plateforme est disponible en plus de 35 langues, dont le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le russe, l'indonésien, le coréen, le portugais ou encore l’italien. Soucieux de sa clientèle grandissante, le service a commencé à développer sa propre application pour PC et Mac, proposant l'audio FLAC, puis sur les smartphones sous Android et iOS.

En échange d’un abonnement mensuel sans engagement, Deezer Premium permet à ses utilisateurs de profiter d’un service hors ligne permettant de consulter et de télécharger les contenus audio proposés par la plateforme. On peut également profiter pleinement des chansons et des podcasts sans être interrompu par des publicités.

Ce service est actuellement accessible depuis n’importe quel appareil disposant d’un navigateur Web et d’une bonne connexion Internet. Cette dernière autorise le chargement instantané du flux audio. Deezer Premium est également disponible sur les appareils mobiles (smartphone, tablette), smart TV et consoles via l’application téléchargeable gratuitement sur les boutiques d’applis.

Pourquoi utiliser Deezer ?

56 millions de chansons, des playlists et podcasts ainsi que des recommandations personnalisées font de Deezer la référence en plateforme de streaming. Deezer propose toutes les dernières nouveautés musicales, les meilleurs podcasts et livres audio disponibles renouvelés quotidiennement.

Flow

Ce qui démarque Deezer de ses consœurs est probablement Flow. C’est une fonctionnalité qui réunit des informations de son utilisateur à partir de ses playlists, des chansons les plus jouées ou encore les artistes les plus écoutés. La fonction apprend de ce fait à connaître son utilisateur et de comprendre ce qu’il aime à un moment de la journée et par conséquent, lui proposer une playlist intuitive et personnalisée.

Quand l’utilisateur aura ajouté au moins 15 favoris dans sa liste de chansons, Flow apparaîtra sur l’onglet Musique de l’application ou du site. Il pourra ensuite l’améliorer et l’alimenter en ajoutant davantage de contenus à ses « Coups de cœur ». Flow s’inspire de toutes les écoutes et enregistre le flux, qu’il s’agisse d’album, d’artiste ou de titre.

Playlists personnalisées

Ceux qui utilisent Deezer peuvent personnaliser leur playlist à leur guise. Disponible dans l'onglet Musique de l’application ou sur la page d’accueil sur PC, chaque playlist proposera à ses utilisateurs 40 titres qui pourront leur inspirer tout au long de la semaine. Ces playlists sont actualisées toutes les semaines par rapport aux nouveaux ajouts et coups de cœur.

Musique, livres audio et podcasts

Deezer compte actuellement près de 73 millions de titres, dans lesquelles on peut retrouver les grands classiques, les hits de la décennie ou encore les nouveaux coups de cœur. L’utilisateur, après avoir téléchargé et installé l’application, pourra écouter n'importe quel titre, artiste ou album à partir de son smartphone ou son ordinateur.

Les personnes résidant en Allemagne, Pays-Bas et Autriche peuvent profiter de la fonctionnalité Shows, qui met à leur disposition un large choix de livres audio. Une fois les livres audio trouvés, les utilisateurs pourront suivre leurs auteurs et également créer une playlist et y ajouter ces livres audio tout comme de la musique.

Choix libre d’abonnement

L’abonnement gratuit à Deezer permet d'avoir accès à plus de 56 millions de titres, de podcasts, de livres audio et de stations radio. La plateforme permet aussi de créer sa propre bibliothèque et de partager la musique et les playlists. La musique est par contre accessible en lecture aléatoire sur smartphone et les restrictions du service gratuit de Deezer font qu’on ne peut zapper que six titres par heure.

Avec Deezer Premium, le service payant de la plateforme, les utilisateurs peuvent profiter de la musique en illimité sur tous les appareils connectés : ordinateurs, tablettes, smartphones, systèmes audio, télévisions, consoles de jeux, etc. En outre, ils peuvent télécharger de la musique pour l'écouter ultérieurement hors connexion. De plus, la musique a une meilleure qualité sonore (MP3, 320 Kb/s).

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de Deezer ?

Flow plus intuitif, une diffusion plus adaptée

Si Deezer n’a pas intégré de nouvelles innovations dans sa plateforme, on peut tout de même affirmer que les fonctionnalités déjà existantes ont été perfectionnées. On peut par exemple citer l’application Flow qui se met à jour même après quelques heures d’utilisation. On peut aussi évoquer une playlist quasi parfaite générée automatiquement en fonction des préférences de l’utilisateur. Ces deux fonctionnalités proposent de nouveaux artistes et de nouveaux morceaux du même genre ou du même pays, étendant aisément et intuitivement le champ de recherche de l’application.

L’application Deezer est disponible en téléchargement gratuit à partir des navigateurs Internet sur PC et Mac en se rendant sur le site deezer.com. Vous pouvez également y écouter de la musique sans aucun téléchargement requis. Les navigateurs compatibles sont : Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Microsoft Edge, Safari.

Pour les appareils fonctionnant sous Android, vous pouvez vous rendre dans le Play Store et télécharger gratuitement l’application Deezer. Il en va de même pour les périphériques qui tournent sur iOS.

Deezer est aussi disponible sur les systèmes audio, les enceintes intelligentes, les smart TV, les montres connectées, les voitures et les consoles de jeux. Il suffit juste d’aller dans la banque d’applications de ces appareils, rechercher l'application Deezer et l'a télécharger gratuitement.

Quelles sont les alternatives à Deezer ?

Spotify

Spotify reste à ce jour la meilleure alternative à Deezer. Spotify est une plateforme de streaming qui réunit en un seul endroit ; nouvelle musique, podcasts, playlists et recommandations personnalisées. Très simple et facile à utiliser, la plateforme est disponible sous la forme d’une application mobile en libre téléchargement. Le service peut également être consulté directement sur Internet à partir de tous les navigateurs web.

Apple Music

Bien que moins fourni en termes de volume de contenus, Apple Music a de quoi tenir la gradée haute à Deezer. Comme pour cette dernière, la plateforme donne accès en illimité à de la musique, des podcasts, des stations radio disponibles H24 et 365 jours/an. Intégré dans tous les terminaux estampillés Apple, le service est également disponible sur navigateurs web, Android et Alexa.

YouTube Music

YouTube Music, YT Music pour les fans, est un cador du streaming musical. Comme sur Deezer, la plateforme propose à peu près les mêmes fonctionnalités ; liste de lecture, piste récente, recommandation, streaming en continu… La plus grande différence est que l’utilisateur peut parcourir des vidéos musicales sur YouTube. Le service peut être téléchargé sur Play Store et App Store ainsi qu’à partir des navigateurs web.

