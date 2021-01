Télécharger Youtue Music : l’application streaming muscial de Google

Le géant du Web Google a fermé son application de musique en streaming Google Play en septembre 2020. Cette décision fait suite à l’ascension fulgurante de sa nouvelle interface YouTube Music. La firme de Mountain View tente de nous épater une fois de plus avec une plateforme exceptionnelle qui profite de la puissance de son algorithme. En quoi cette plateforme se démarque-t-elle ? Découvrez les prouesses de Google.Inc à travers la richesse de fonctionnalités de YouTube Music.

Pourquoi utiliser YouTube Music ?

YouTube Music abrégé YT Music, consiste en une plateforme de streaming musical, imaginée par l’entreprise Google.Inc. L’application musicale se décline en version de base et en version Premium.

Les vidéos musicales incluses dans les morceaux démarquent l’application du reste de la concurrence. Le service met aussi un point d’honneur à enrichir sa base de données de remix, de concerts et de reprises d’internautes.

À l’image de ses concurrents, YouTube Music mêle, dans sa version de base, des publicités. Les annonces s’immiscent entre deux chansons. L’application vous donne aussi libre accès aux listes de musiques de YouTube. Son design rappelle d’ailleurs celle de la plateforme mère.

L’application est dotée d’une page d’accueil, d’une bibliothèque et d’un Hotlist. La page d’accueil adopte une teinte sombre, pensée expressément pour éviter la fatigue oculaire. Un onglet « favoris » enregistre les morceaux de prédilection des utilisateurs. Tout comme YouTube, YT Music vous invite à vous abonner aux chaînes d’autres utilisateurs, vous donnant la possibilité de suivre vos artistes préférés. Évidemment, vous pouvez créer votre proche chaîne.

L’ouverture d’une page d’un artiste donne accès à ses titres, classés selon leur popularité. L’application propose aussi une option « parole », qui affiche les lyrics de vos chansons favorites.



Quelles sont les nouveautés de YouTube Music ?

L’application mobile YouTube Music profite d’une mise à jour régulière. Une amélioration continue est un gage de la performance et élimine, en parallèle, les bugs. En janvier 2020 est apparu le Mix découvert. La fonctionnalité invite ses utilisateurs à écouter des titres en fonction de leurs goûts musicaux.

En octobre 2020 a émergé une nouvelle fonctionnalité qui était auparavant une offre exclusive des abonnés. YTMusic est désormais compatible sur Chromecast (un gadget qui transmet des fichiers audio et vidéo depuis votre PC à votre télévision) ainsi que sur les enceintes connectées à Google Cast.

La plateforme possède la faculté d’analyser vos préférences musicales à partir de vos playlists. De cette analyse découlera une liste de morceaux susceptibles de vous intéresser. Le service peut également examiner le contexte en vue de dégager une série de titres adaptés. L’application se réfère à la localisation géographique, aux conditions météorologiques, à l’itinéraire ainsi qu’à l’activité de l’utilisateur. Sa performance technologique résulte de la puissance de l’algorithme de Google.

Pour finir, l’interface vous invite à accéder à vos playlists depuis le service de streaming vidéo de YouTube. Les deux applications sont synchronisées en permanence. Cette connexion permet de modifier de manière simultanée votre catalogue de musique.

YouTube Music a aussi été rendue accessible à travers 95 pays en octobre 2020, s’il s’était limité aux États-Unis durant son lancement.

Quels sont les OS compatibles avec YouTube Music ?

L’application YouTube s’adresse aux utilisateurs d’appareils Android, de tablettes et de smartphones. Elle est disponible et téléchargeable depuis le Play Store. Vous pouvez accéder à YT Music depuis l’App Store d’Apple. L’interface est également compatible avec l’iOS 11.0, l’iPad et l’Apple Watch.

Si le téléchargement vous rebute, songez aux services en ligne de YouTube Music disponible à toute heure depuis votre navigateur. En effet, YT Music est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows, Mac et Linux.

L’interface a réussi à s’intégrer à Android Auto, une version mobile du système d’exploitation Android de Google dédiée aux tableaux de bord des automobiles. De cette manière, vous pouvez écouter et profiter de vos morceaux favoris en voiture.

Par ailleurs, les utilisateurs attendent avec impatience la compatibilité entre YT Music et les systèmes Soundtouch. Il s’agit d’un système multiroom permettant la diffusion de la musique en simultanée à travers toutes les pièces de votre maison.

Quelles sont les applications alternatives à YouTube Music ?

YouTube Music a été conçu dans le but de concurrencer l’ensemble des applications de musique en streaming sur le marché du Web. Néanmoins, il est confronté à des rivaux redoutables.

Apple Music

En mai 2018 a été lancé Apple Music qui comptabilise aujourd’hui plus de 50 millions d’utilisateurs à travers le monde. Le service de streaming audio compte cinq sous-catégories :

« New » présente les derniers morceaux fraîchement arrivés sur iTunes Stores.

« For You » est un catalogue de titres sélectionné en fonction des préférences des utilisateurs.

« Connect » consiste en un réseau social ayant pour vocation l’échange entre les stars et leurs fans.

« Radio » est une radio en ligne diffusant des programmes spécifiques en continu.

« My Music » désigne la bibliothèque de stockage de vos musiques.

La plateforme de streaming est disponible à travers 100 pays, dont la France. Auparavant, l’application était destinée à un usage exclusif des abonnés d’Apple. Aujourd’hui, elle s’ouvre au monde et s’intègre dans les appareils sous Android et les PC sous Windows.

Spotify

Spotify compte plus de 75 millions d’abonnés payants et plus de 95 millions d’auditeurs libres. La plateforme a longtemps dominé le marché, avant d’être ébranlée par Apple Music. L’interface de YouTube Music se rapproche quelque peu de celle de Spotify. Les deux plateformes partagent les mêmes codes couleur.

Cependant, Spotify se démarque par ses formules spécifiques, à l’image des offres familiales et celles pour les enfants. Elle renferme également une base de données riche. L’application est disponible sur les enceintes connectées, les services en ligne ainsi que les télévisions connectées.

Amazon Music

Amazon Music est apparu en 2007. À l’époque, l’application a été baptisée Amazon Mp3. La plateforme de streaming musical se place sur les bancs des leaders, en compagnie de ses concurrents Spotify et Apple Music. À son origine, Amazon Music a proposé une sélection de titres à vendre, mais elle a étendu son offre au streaming musical.

Son accès nécessite la création d’un compte sur Amazon ou Amazon Prime. Vous pouvez créer un compte Amazon Music, mais il est recommandé de converger les services Amazon au sein d’un unique compte. La plateforme recèle plus de 50 millions de titres, accessibles hors connexion, en contrepartie d’un abonnement. L’écoute se passe sans aucune perturbation publicitaire. En guise de cadeau de bienvenue, Amazon Music offre une période d’essai de 30 jours avant la souscription à son offre Premium.

Deezer

Deezer est une application française disponible sur mobile, sur une box internet, sur Windows, sur Mac et sur les smart TV. Elle possède un catalogue composé de plus de 56 millions de titres de musiques. La plateforme compte une version gratuite et une payante. Dans son format de base, l’interface joue vos morceaux préférés. Vous profitez également de la fonctionnalité « Flow » qui regroupe les chansons que vous repassez en boucle et vos tubes préférés. La version libre donne aussi accès à quelques podcasts.

Dans la version payante, vous bénéficiez d’un accès illimité à toute la bibliothèque. Libre à vous de jouer plusieurs musiques en illimité, sans restriction. Vous pouvez même zapper les morceaux et écoutez vos chansons hors connexion.

La version gratuite est financée par la publicité, mais limite ses fonctionnalités. Pour les débloquer, vous devez vous acquitter de 4 à 15 euros par mois.

L’abonnement aux offres de YouTube Music

L’abonnement aux services de YouTube Music vous promet une meilleure expérience utilisateur. L’application mobile suggère trois formules en fonction de votre statut :

la formule étudiante pour environ 4 euros

la formule standard pour environ 9 euros

la formule famille pour environ 14 euros

La plateforme accorde une période d’essai gratuit d’un mois aux nouveaux utilisateurs qui ont déjà bénéficié des services de Google Play Musique et de YouTube Premium. Néanmoins, les nouveaux abonnés qui n’ont jamais eu recours aux services de Google profitent de trois mois d’essai gratuit.

Le paiement vous donne droit à un catalogue de musiques plus riche que celui de Google Play Music. Vous pouvez activer et désactiver à votre guise la vidéo qui accompagne les morceaux.

Les avantages de souscrire à l’abonnement payant de YouTube Music

La souscription à l’un des abonnements de YouTube Music débloque toutes les fonctionnalités enrichissantes de l’interface. Écoutez de la musique à toute heure et n’importe où grâce à la lecture en arrière-plan. La fonctionnalité permet à la musique de jouer sans interruption même si l’application est fermée.

Le téléchargement hors connexion est aussi un avantage indéniable. Après quelques paramétrages, automatisez le téléchargement de vos chansons. De plus, l’application détecte les morceaux susceptibles de vous plaire, en fonction de vos téléchargements.

Avec YouTube Music, laissez-vous bercer d’une bonne musique d’ambiance durant vos voyages. L’option « voyage » facilite le téléchargement de chansons, même dans un pays où l’application demeure indisponible. Hors de la zone de couverture, le téléchargement est valable 30 jours, tandis que les écoutes sont disponibles 6 mois.

Pour finir, l’interface effectue une lecture en mode aléatoire pour les téléchargements. Cette option économise vos données et facilite le téléchargement de vos musiques hors connexion grâce au mode aléatoire. Pour ce faire, il suffit de :

ouvrir l’application

vous connecter à votre compte YouTube Music Premium

vous diriger vers la bibliothèque depuis le menu situé au bas de l’écran de l’application

choisir le bouton « téléchargement »

opter pour « tout lire en mode aléatoire »

Vous voilà prêt à écouter vos musiques préférées !

