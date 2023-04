La tablette Xiaomi Redmi Pad passe sous les 200 €, vite !

Envie de vous offrir une tablette tactile à moins de 200 euros ? Sur la boutique officielle Xiaomi, la marque asiatique vous donne la possibilité de vous procurer la Redmi Pad à exactement 199,90 euros. Dans la suite de l'article, on vous explique comment bénéficier de ce tarif préférentiel.

Le Xiaomi Fan Festival 2023 se poursuit avec ce nouveau deal en provenance du store officiel de la marque asiatique. Au cours de l'événement commercial, le constructeur chinois propose une de ses tablettes tactiles à prix réduit.

Disponible dans sa version 64 Go, la Redmi Pad de Xiaomi est vendue en trois coloris au choix au tarif de 199,90 euros au lieu de 259,90 euros. La réduction de 60 euros s'effectue lorsque le produit est ajouté au panier et la livraison de la tablette est gratuite.

Lancée au cours de l'automne 2022, la Xiaomi Redmi Pad est une tablette qui est équipée d'un écran de 10,61 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité de 400 nits. On retrouve aussi une mémoire vive de 3 Go de RAM, un processeur MediaTek Helio G99, une batterie de 8 000 mAh avec la charge rapide à 18 W, le Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 5 2,4 GHz/5 GHz, un port USB-C, un quadruple haut-parleur compatible Dolby Atmos, une caméra arrière de 8 MP et une caméra frontale de 8 MP. L'ensemble fonctionne avec le système d'exploitation MIUI pour Pad. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article associé à la prise en main de la Xiaomi Redmi Pad.