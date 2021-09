Switch Pro : des kits de développement 4K font surface, Nintendo continue de nier

La Nintendo Switch OLED ne serait pas la seule console que Nintendo aurait dans les cartons, puisque Bloomberg affirme qu’au moins 11 studios ont déjà reçu des kits de développement pour créer des jeux en 4K.

Un nouveau rapport indique qu'au moins 11 studios de jeux différents ont reçu des kits de développement pour une Switch encore plus puissante, puisqu’elle serait compatible 4K. « Les employés de 11 sociétés de jeux ont déclaré que leurs équipes étaient en possession du kit de développement 4K de Nintendo pour la Switch. Les entreprises couvrent le monde entier, allant des grands éditeurs aux petits studios, et incluent au moins une qui n'a jamais fait de jeu sur console auparavant, Zynga Inc, selon les employés, qui ont demandé à ne pas être identifiés parce qu'ils n'étaient pas autorisés à discuter de leurs projets publiquement », peut-on lire dans le rapport.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de développeurs qui travaillent sur des jeux en 4K, puisque déjà en septembre 2020, Nintendo aurait demandé aux studios de se tenir prêts à rendre leurs jeux compatibles avec la 4K.

Nintendo nie tout en bloc, aucune nouvelle console n’est prévue

Il est rare qu'une grande entreprise vienne démentir catégoriquement tout un rapport, mais Nintendo a officiellement nié en bloc dans un communiqué de presse les allégations selon lesquelles elle poussait les développeurs à créer des jeux en définition 4K pour une console portable “Switch Pro”.

« Afin de garantir une bonne compréhension de la part de nos investisseurs et de nos clients, nous tenons à préciser que cette information est fausse. Nous voulons également réaffirmer que, comme nous l'avons annoncé en juillet, nous n'avons aucun projet de nouveau modèle autre que la Nintendo Switch – Modèle OLED, qui sera lancée le 8 octobre 2021 », a affirmé Nintendo en réponse à Bloomberg.

Seulement quelques mois avant le lancement de la Switch OLED, Nintendo avait également assuré ne pas travailler sur un nouveau modèle. À moins que les 11 studios différents mentent au sujet de kits de développement 4K, il se pourrait donc que l’entreprise japonaise bluffe une nouvelle fois et qu’elle dévoile finalement une nouvelle console l’année prochaine.

En effet, le rapport affirme également que Nintendo prévoit toujours de sortir une « Switch Pro » d’ici la fin 2022 au plus tôt. On sait d’ailleurs qu’elle pourrait finalement s’appeler Super Switch, ce qui correspondrait mieux à l’ADN de Nintendo. Celle-ci utiliserait notamment la technologie DLSS de NVIDIA pour permettre aux jeux de tourner en 4K.

Source : Bloomberg