La Nintendo Switch Pro s’appellerait finalement Super Switch

La Super Switch serait le nom de la version améliorée de la Switch, selon un leak. Néanmoins, une telle édition ne ferait pas l’unanimité chez les développeurs. Dans le même temps, Nintendo a annoncé officiellement l’arrivée prochaine d’une Switch aux couleurs de Monster Hunter Rise.

Cela fait longtemps que nous entendons parler de la Switch Pro, version améliorée de la console déjà existante. Aujourd’hui, un leaker affirme connaître le nom de la console : ce serait la Super Switch. Un nom qui évoque la Super Nintendo, qui fête ses trente ans cette année.

C’est un leaker brésilien qui évoque ce nom de Super Switch. Il indique toutefois qu’elle ne serait pas annoncée avant la fin de l’exercice fiscal de Nintendo, soit avril. Il ne donne pas plus de détails techniques sur la supposée console, mais les rumeurs persistantes parlent de plus de RAM, d’une meilleure batterie et surtout d’un écran OLED compatible 4K. Ce n’est pas la première fois que ce modèle amélioré fait parler de lui cette année, puisqu’un analyste de Kantan avait il y a peu misé sur une sortie en 2021.

Un enfer pour les développeurs ?

Néanmoins, une telle Switch semble effrayer les développeurs. Ruud van de Moosdijk, le fondateur du studio Engine Software, a évoqué le sujet dans les colonnes de Nintendo Everything. Pour lui, un tel modèle serait une erreur, puisque les possesseurs de Switch « normale » serait desservis. Les développeurs seraient également obligés de se limiter pour que les jeux tournent sur tous les modèles, rendant inutile l’upgrade. Un argument qui pourtant ne fait pas mouche, puisqu’on a vu que plusieurs modèles de consoles arrivaient à cohabiter chez les autres constructeurs : Sony (PS4, PS4 Pro) et Microsoft (Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S et Xbox Series X). Un meilleur écran ne ferait aussi pas de mal à la petite console.

Super Switch ou pas, Nintendo continue de miser sur sa console hybride et a présenté un nouveau modèle. Il s’agit d’une Switch classique qui reprend les couleurs du futur jeu Monster Hunter Rise. Elle arbore des motifs et des couleurs inédits, aussi bien sur l’écran que sur le dock ou la manette. Comme le jeu Monster Hunter Rise, la console sera disponible le 26 mars prochain en France.

Le pack Nintendo Switch édition Monster Hunter Rise (qui inclut un code de téléchargement pour #MHRise + le DLC "Kit deluxe" + du contenu bonus) sera disponible le 26/03 en même temps que cette manette Nintendo Switch Pro spéciale ! pic.twitter.com/e8K9mmFFY1 — Nintendo France (@NintendoFrance) January 27, 2021

Source : NintendoEverything