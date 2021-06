Switch Pro : Nintendo répond enfin aux rumeurs

Doug Bowser, nouveau président de Nintendo USA, est revenu sur les rumeurs de l'arrivée prochaine d'une Nintendo Switch Pro. Il profite de l'entretien pour souligner que Nintendo a bien l'intention d'étendre le cycle de vie de ses produits au-delà des standards actuels de l'industrie. Tout en laissant entendre qu'une avancée technologique est possible.

On aurait pu espérer que Doug Bowser vendrait de manière plus ou moins explicite la mèche lors de son dernier entretien accordé au Washington Post. Mais c'était mal connaître la firme. Le patron américain de Nintendo était interrogé autour de l'arrivée prochaine d'une “Switch Pro” plus puissante que la génération actuelle.

Le talentueux communicant a alors soufflé le chaud et le froid sans faire le moindre faux pas qui aurait pu nous lancer dans une direction. Ainsi, le responsable commence sa réponse en s'émerveillant de la pertinence de la Nintendo Switch actuelle 4 ans après sa sortie.

Switch Pro : Nintendo refuse de pousser la Switch actuelle vers la sortie

La console garde en effet une solide base d'utilisateurs qui continue de croître. Du côté des jeux, de nombreux titres majeurs sont en préparation, notamment la suite du magnifique Zelda Breath of the Wild. Reste que Doug admet sans détour que la firme s'intéresse toujours aux technologies qui peuvent améliorer l'expérience des joueurs.

“Nous sommes toujours attentifs à la technologie et comment la technologie peut améliorer les expériences de jeux. Il ne s'agit pas de délivrer de la technologie pour rien. Mais de savoir spécifiquement comment la technologie peut améliorer l'expérience des joueurs. Puis vient la question de savoir comment délivrer cette technologie ?”, explique Doug Bowser.

Et de poursuivre : “S'agit-il de la délivrer sur la plateforme matérielle actuelle ou d'attendre la sortie de la prochaine plateforme ? Vient alors une autre question : quelle est la bonne expérience de gameplay pour cela ? Ces choix impliquent une montagne de facteurs, et c'est quelque chose que nous explorons en permanence”.

On s'attendait à ce que Nintendo dévoile la nouvelle Switch il y a quelques semaines, un peu avant la conférence E3, mais cela n'a finalement pas été le cas. Il y a aussi cette petite phrase de Doug Bowser qui nous donne quelques sueurs froides : “alors que nous entrons dans sa cinquième année, la Nintendo Switch est clairement en train de redéfinir ce à quoi ressemble le cycle de vie d'une console – ainsi que l'agilité dont ce cycle a dans l'ensemble fait preuve avec une forte cadence de contenus”.

