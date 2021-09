La Nintendo Switch OLED rencontre un succès monstre au Japon, une pénurie en vue ?

À seulement 10 jours de l’arrivée de la Nintendo Switch OLED, les premiers chiffres concernant les réservations de la console sont inquiétants et font état d'une demande entre cinq et sept fois supérieure à l'offre au Japon.

D’après les chiffres partagés par Yodobashi Camera, l'une des plus importantes chaînes commerciales spécialisées dans les produits électroniques au Japon, la demande pour la Nintendo Switch OLED excède de l’offre, puisque les réservations sont déjà 5 fois plus élevées que les stocks disponibles pour le modèle blanc, et 7 fois plus élevées pour le modèle bleu et rouge.

Nintendo Japon avait anticipé ce succès monstre, puisqu’il n’est pas possible de précommander directement une console dans le pays. En effet, les Japonais intéressés par la nouvelle Switch OLED doivent d’abord participer à une loterie et être sélectionnés pour avoir une chance de précommander l’appareil. Les réservations pour cette loterie sont donc 5 à 7 fois plus élevées que le nombre de consoles qui seront proposées en précommande.

Des pénuries à prévoir en 2021 sur la Nintendo Switch OLED ?

Depuis sa sortie en 2017, la Nintendo Switch classique a été un véritable succès commercial, puisqu’elle a récemment dépassé la PS3 et la Xbox 360 avec 89 millions de ventes. Elle occupe désormais la 7e place des consoles les plus vendues de tous les temps. L’année dernière, près de 6 millions de foyers avaient d’ailleurs racheté une deuxième console.

Bien que la nouvelle Nintendo Switch OLED n’offre pas beaucoup de changements par rapport à la Nintendo Switch classique, celle-ci risque tout de même d’être victime de son succès partout à travers le monde. Les chiffres des réservations au Japon laissent présager des pénuries à l’échelle mondiale, et semblent indiquer que Nintendo a réussi à convaincre un grand nombre de propriétaires actuels de Switch de passer à la nouvelle génération.

La Nintendo Switch OLED est actuellement disponible en précommande chez la plupart des revendeurs en France au prix de 349,99 euros, mais nous ne savons pour l’instant pas si toutes les précommandes seront honorées à sa sortie le 8 octobre prochain. On espère que les stocks de la Switch OLED ne seront pas la cible des scalpers, comme c’est actuellement le cas des Xbox Series X/S et PS5.

Source : Inside Games Japan