Vous voulez vous offrir la Switch OLED pour le Black Friday ? Un bon plan venant du site Cdiscount vous permet de vous procurer la console Nintendo sous forme de pack et à un super prix. Accompagnée de trois jeux, elle peut être obtenue sous les 320 euros.

Pour cette période du Black Friday 2024, le site français Cdiscount met à l'honneur un pack Switch OLED en promotion dans son rayon consacré aux jeux vidéo. Affiché en temps normal à 469,99 euros, le bundle constitué de la console Nintendo, d'un abonnement de 12 mois au programme Online, de Super Mario Bros Wonder, de EA Sports FC 25 et de Master Detective Archives Rain Code voit son tarif baisser à 319,99 euros. Cela fait donc une remise immédiate de 150 euros.

Pour information, le premier jeu cité est au format dématérialisé alors que les deux derniers jeux sont en version physique. Aussi, le pack Nintendo Switch OLED proposé par Cdiscount est éligible à la livraison gratuite en point relais. Et si vous êtes nouveau client, vous pouvez avoir 10 euros de remise supplémentaire avec le coupon HELLO10.

Sortie il y a trois ans, la version OLED de la Nintendo Switch est dotée d'un écran de 7 pouces qui exploite la technologie d'affichage OLED, avec des couleurs plus intenses et des contrastes élevés. La console portable embarque deux ports USB, un port HDMI et un port Ethernet pour une connexion plus stable pendant le jeu en ligne en mode téléviseur. Concernant le stockage, la console dispose d'une mémoire de 64 Go qui peut être étendue grâce à une carte microSD non fournie. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre article dédié au test de la Switch OLED.