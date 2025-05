Samsung : Gemini s’activera bientôt avec un simple bouton sur ces smartphones Galaxy

Imaginez : un bouton magique qui transforme votre téléphone en assistant personnel sans même déverrouiller l’écran. Samsung le propose sur ses Galaxy A, de quoi tenir l’IA à portée de doigt.

Samsung vient de booster l’accessibilité de l’IA sur ses smartphones milieu de gamme. Dès mai, une simple pression prolongée sur le bouton latéral des Galaxy A ouvrira directement Gemini, l’assistant de Google. Une fonction jusqu’alors réservée aux flagship de la série S, comme le Galaxy S25. Les modèles concernés incluent l’A56 5G, A36 5G, A26 5G, mais aussi l’A55, A54, ou encore l’A24, à condition qu’ils tournent sous One UI 7. De quoi démocratiser l’accès à des outils comme la recherche vocale, la traduction instantanée ou la planification intelligente.

Cette mise à jour s’inscrit dans la stratégie « Awesome Intelligence » de Samsung, déployée récemment sur la série A avec des fonctionnalités comme Entourer pour chercher. Gemini ne se contente pas de répondre aux questions : il agit en arrière-plan pour relier les apps, anticiper les besoins, ou même suggérer des idées de cadeaux. Un bond en avant pour les utilisateurs habitués à jongler entre plusieurs applications.

Pourquoi Samsung mise sur l’IA accessible en un clic

L’idée est claire : intégrer l’intelligence artificielle dans le quotidien sans effort. « Nous voulons que l’IA soit intuitive, pas cachée dans un menu », explique Jay Kim, vice-président chez Samsung. Concrètement, maintenir le bouton latéral active Gemini en moins de deux secondes, même l’écran verrouillé. Besoin de réserver un restaurant ? L’assistant croise les disponibilités de l’agenda, trouve une table libre via Google Maps, et envoie l’adresse à un contact via WhatsApp, le tout en vocal.

Cette collaboration renforcée avec Google marque aussi un tournant pour Bixby, l’assistant maison de Samsung. Bien qu’encore présent, il perd clairement du terrain face à Gemini, plus polyvalent grâce à l’intégration des services Google (Gmail, Agenda, etc.). Un changement qui pourrait dérouter les fans de Bixby, mais rassure les utilisateurs déjà familiers de l’écosystème Android.

Le déploiement débutera en mai, mais Samsung prévient : les délais varieront selon les régions et les opérateurs. Les premiers à tester la fonction seront les propriétaires d’A56 5G, A36 5G et A26 5G, modèles récents équipés de puces compatibles. Pour les autres, il faudra vérifier la disponibilité de One UI 7, une mise à jour majeure qui apporte aussi des optimisations d’autonomie et de sécurité.