Voici une belle offre à saisir chez Carrefour ! Actuellement, les clients titulaires de la carte de fidélité peuvent profiter de 50 euros offerts sur l'achat d'un pack constitué de la console Nintendo Switch, de deux jeux et du programme Switch Online.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En prévision des achats liés aux fêtes de fin d'année, Carrefour suggère à ses clients titulaires de la carte de fidélité de faire une bonne affaire sur un pack Switch. En effet, le bundle incluant la console Nintendo, le jeu Nintendo Switch Sports, un abonnement de 12 mois à Switch Online et le jeu Mario Kart 8 Deluxe est au prix de revient de 264,48 euros au lieu de 314,48 euros.

Afin d'obtenir le tarif préférentiel, il est nécessaire d'ajouter au panier le pack Nintendo Switch Sports (voir lien ci-dessus) et Mario Kart 8 Deluxe en cliquant ici, tout en choisissant la livraison à domicile ou en point relais. Lorsque la commande sera finalisée, les 50 euros iront directement sur la cagnotte du compte client et pourront servir pour un achat ultérieur sur le site Carrefour ou en magasin.

À propos de la Switch, il s'agit de la deuxième version de la console Nintendo qui embarque une autonomie de 9 heures, une mémoire vive de 4 Go de RAM et un espace de stockage natif de 32 Go. De son côté, Nintendo Switch Sports est un jeu où il est possible de profiter de vos sports préférés, tout en affrontant vos proches. Pour terminer, le Switch Online est un programme qui permet d'accéder à des avantages comme le jeu en ligne, le cloud des données de sauvegardes, ainsi qu'un catalogue comprenant plus de 100 titres NES, Super NES et Game Boy.