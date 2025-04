10 ans après, Flappy Bird signe son grand retour sur Android

Flappy Bird est disponible sur Android dans une nouvelle version. Mais vous n'allez pas pouvoir y jouer comme vous en avez l'habitude.

En 2013, sortait Flappy Bird, un petit jeu mobile qui a très rapidement fait sensation, dépassant les 50 millions de téléchargements. Conçu par le développeur vietnamien Dong Nguyen, le titre a généré jusqu'à 50 000 dollars US par jour à son créateur. Mais dépassé par les événements (accusations de plagiat et d'effet d'addiction), celui-ci a retiré le jeu des magasins d'application et arrêté le support sur toutes les plateformes au bout de quelques mois, en février 2014.

L'année dernière, surprise : Flappy Bird était de retour. Sauf que cette nouvelle version n'était que l'ombre de son illustre prédécesseur. Elle a aussi été vivement critiquée pour intégrer des éléments de Web3, incluant de la cryptomonnaie. Dong Nguyen, le créateur originel, déclarait alors n'avoir aucun lien avec ce projet.

Flappy Bird revient sur Android, pas encore sur iOS

Aujourd'hui, Flappy Bird revient une nouvelle fois, mais sous une nouvelle forme. La monétisation est générée “uniquement par la publicité et les achats intégrés”, promet Flappy Bird Publishing, qui a récupéré les droits sur la marque. Nous sommes donc débarrassés de tous les éléments liés à la blockchain et aux portefeuilles de cryptomonnaie.

Pour l'instant, Flappy Bird 2025 n'est disponible que sur Android, et non iOS. Pas la peine de vous précipiter sur le Play Store à la lecture de ces lignes, le jeu n'y est pas présent. Le téléchargement et l'installation doivent s'effectuer depuis l'Epic Games Store, qui a lancé son propre launcher pour jeux mobiles il y a quelques mois. Le magasin offre des jeux gratuits chaque mois, sur le même principe que son programme de jeux offerts pour PC (qui est quant à lui hebdomadaire). Pour rappel, l'Epic Games Store mobile n'est disponible sur iOS qu'en Europe, ce qui explique sans doute l'absence de version pour iPhone.

Les développeurs annoncent de nouveaux mondes, personnages et défis par rapport au premier jeu, ainsi que des mises à jour régulières pour apporter du contenu frais aux joueurs. Réputé à l'époque pour sa difficulté, allez-vous osez vous lancer dans l'aventure Flappy Bird ?