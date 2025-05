Moins de 8 000 € pour la Citroën Ami 2025, voici les tarifs complets de la nouvelle gamme

La Citroën Ami, petite voiture électrique sans permis, revient dans une version restylée. Peu de changements techniques, mais des retouches esthétiques et surtout, des tarifs toujours aussi agressifs. Voici les prix détaillés de la nouvelle gamme.

Dévoilée en 2020, la Citroën Ami a rencontré un succès inattendu en Europe. Ce petit véhicule 100 % électrique, sans permis, a conquis plus de 75 000 conducteurs en cinq ans grâce à son prix très bas et son format ultra compact. À l’occasion du Mondial de l’Auto 2024, le constructeur a présenté une version restylée de cette célèbre petite voiture. Elle est désormais disponible à la commande, sans bouleversement majeur, mais avec quelques améliorations de style.

Esthétiquement, l’Ami 2025 conserve sa silhouette unique et symétrique, mais elle gagne en personnalité. Cette dernière adopte une nouvelle teinte appelée Night Sepia, des optiques redessinées et quelques clins d’œil à la 2CV avec des stries sur certaines de ses ailes. Les autocollants décoratifs sont à poser soi-même, selon les envies. L’intérieur reste très minimaliste, avec deux sièges fins, un petit écran, et toujours pas de climatisation. Sa principale concurrente, la Mobilize Duo, propose justement une ventilation plus poussée, ce qui pourrait faire pencher la balance pour certains acheteurs.

Voici les prix de la Citroën Ami 2025, avec une version Buggy désormais disponible en permanence

Côté technique, aucune évolution. L’Ami embarque toujours une batterie de 5,4 kWh pour une autonomie de 75 km, avec une vitesse limitée à 45 km/h. Elle se recharge en 4 heures sur une simple prise 220 volts. Les tarifs, eux, restent inchangés :

7 990 € pour la Citroën Ami de base

pour la Citroën Ami de base 8 390 € pour la version avec pack couleur

pour la version avec pack couleur 9 590 € pour la version Buggy

pour la version Buggy 9 990 € pour la version Buggy Palmeira avec accessoires et décoration exclusifs

La version Buggy, déjà proposée en série limitée, rejoint cette fois officiellement la gamme. Elle abandonne les portes, adopte un look baroudeur et propose une finition spéciale Palmeira avec plusieurs accessoires, une mascotte posée sur le tableau de bord et la connectivité via l’application My Ami Play. Les commandes ouvrent le 6 mai 2025 en France et en Europe. Avec ce restylage léger, Citroën ne prend pas de risques mais renforce les points qui ont fait le succès de l’Ami.