Windows 11 24H2 : Microsoft confirme un bug qui bloque les mises à jour en entreprise

Si votre service IT peste dans l’open space à cause d’une mise à jour de Windows 11 24H2, c’est probablement à cause du bug 0x80240069. Microsoft admet le problème… mais la solution se fait désirer.

Les administrateurs système utilisant WSUS (Windows Server Update Services) sont confrontés à un bug persistant depuis avril 2025 : la mise à jour vers Windows 11 24H2 échoue avec l’erreur 0x80240069. Microsoft a reconnu le problème, lié à l’installation des correctifs de sécurité d’avril (KB5055528), qui empêche le téléchargement de la nouvelle version du système. Seuls les environnements professionnels sont touchés, les particuliers échappant à cette galère technique.

D’après le tableau de bord de santé Windows, le service de mise à jour (wuauserv) plante subitement lors du processus, affichant un message d’erreur suivi d’un arrêt inattendu. Conséquence : impossible pour les entreprises de déployer la version 24H2 via WSUS, outil pourtant crucial pour gérer les mises à jour de façon centralisée.

Un casse-tête pour les pros, Microsoft en mode diagnostic

Le bug survient spécifiquement sur les machines sous Windows 11 22H2 et 23H2 ayant reçu les mises à jour d’avril 2025. Même constat chez les utilisateurs de SCCM (System Center Configuration Manager), selon des retours en ligne. Microsoft explique que le téléchargement de la 24H2 ne démarre tout simplement pas, laissant les équipes IT sans solution de contournement officielle.

La firme indique « enquêter activement » et promet des informations ultérieures. En attendant, les forums Reddit et le site communautaire Microsoft regorgent de témoignages frustrés. Certains administrateurs évoquent des tentatives de réparation manuelles, sans succès.

Ce blocage survient dans un contexte de transition : Microsoft avait annoncé en 2024 la dépréciation de WSUS, tout en maintenant son support. Une décision qui semble peser sur la stabilité de l’outil. La société avait déjà reporté à plusieurs reprises la suppression de certaines fonctionnalités, face aux retours négatifs des clients.

Reste un point rassurant : les particuliers ne sont pas concernés. La mise à jour 24H2 fonctionne normalement en dehors des réseaux d’entreprise. Mais pour les pros, l’attente s’annonce longue… et nerveuse. D’autant que Microsoft traîne des précédents en matière de mises à jour forcées, comme celle de Windows Server 2025 imposée à certains utilisateurs en 2024. En l’absence de correctif, les entreprises n’ont d’autre choix que de patienter.