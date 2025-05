143, 477, 1537… Ces messages codés sont très appréciés par les ados sur TikTok, voici ce qu’ils signifient

143, 477, 1537… Depuis quelques années, de plus en plus de jeunes utilisent des messages codés pour communiquer sur les réseaux sociaux et les services de messagerie. D'où viennent-ils et que signifient-ils ? On vous explique tout.

Si vous êtes parent, vous avez peut-être jeté un coup d'oeil innocent aux conversations de votre adolescent sans y comprendre grand chose. La faute à la présence de ces mystérieux messages codés, très populaires chez les jeunes depuis quelques années.

Pas d'inquiétude néanmoins, ces successions de chiffres n'indiquent pas forcément que votre enfant vous cache des choses inavouables. En vérité, ces messages secrets se résument généralement à de petits mots doux. Il y a quelques années, ils ont commencé à se démocratiser sur TikTok, l'appli préférée des enfants, avant de débarquer sur d'autres applications comme WhatsApp. On vous explique tout.

Une tendance TikTok qui s'est démocratisée

Comme dit plus haut, tout a donc débuté sur le réseau social chinois en 2023. Subitement, les adolescents ont commencé à s'envoyer des messages codés pour discuter entre eux. C'est ainsi qu'on a vu fleurir en quelques semaines des millions de vidéos/trends TikTok avec le nombre 143. Mais justement, quelle est sa signification ?

Il faut savoir que la tendance vient des Etats-Unis. Par conséquent, ces chiffres font en réalité référence à des mots en anglais. Ainsi, 143 permet tout simplement de dire Je t'aime ou “I Love You” dans la langue de Shakespeare. Pour résumer, le code se déchiffre en comptant le nombre de lettres au sein de chaque mot : une pour I, quatre pour “Love” et trois pour “You”. Vous avez compris le principe. De la même manière, on peut ajouter un 7 au code 143 pour obtenir 1437, soit “I Love you Forever” ou “Je t'aime à jamais”. Ou 1432, pour “I Love You Too” ou “Je t'aime aussi”.

Une méthode de déchiffrage bancale et… qui ne s'applique pas partout

Notez toutefois que cette méthode de déchiffrage est plutôt bancale… Pour cause, si l'on suit à la lettre le procédé, 143 peut s'appliquer à bien d'autres expressions comme “I Hate You” ou “Je te déteste”. On est donc loin du message d'amour universelle vanté sur TikTok. Autre fait important, certains codes ne semblent suivre aucune logique. Par exemple, on a pu voir sur WhatsApp des messages avec le code 666, un nombre visiblement utilisé pour apporter du réconfort à une personne stressée… Etonnant quand on connaît sa signification biblique, à savoir le chiffre du Diable.

Dans la même veine, 687 signifie “Je suis désolé”. Son explication est un peu plus alambiquée : le chiffre 6 représente la lettre S, le 8 pour le O et le 7 pour le R (ce qui donne Sorry en abrégé). Vous suivez toujours ? Le code 1122 est utilisé quant à lui pour donner de la force à quelqu'un, un message d'encouragement si vous préférez. Mais ici encore, pas d'origine claire et précise du code.

Un héritage des années 90

Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser de prime abord, les utilisateurs à l'origine de cette trend TikTok n'ont rien inventé. En effet, ces messages codés étaient déjà utilisés dans les années 90 sur les bipeurs, ces appareils que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.

Pour nos lecteurs les plus jeunes, les bipeurs (ou pager en anglais) représentaient à l'époque le moyen le plus simple pour être contacté en toute circonstance, du moins avant la démocratisation du téléphone portable. On pouvait donc s'en servir pour taper et envoyer des messages courts en exploitant les ondes radio. Il s'agit d'ailleurs de la principale force du bipeur, puisqu'il ne repose pas sur le réseau cellulaire pour transmettre.

Totalement désuet à l'heure des smartphones, le bipeur n'est pas mort pour autant. Il est resté notamment très populaire dans les milieux hospitaliers et ce pour plusieurs raisons : sa simplicité d'utilisation, sa fiabilité, son autonomie immense (6 jours environ) et sa taille compacte, semblable à celle d'un paquet de cigarettes. Si l'on en croit des données partagées par le média The Conversation, plus de 130 000 bipeurs sont encore en circulation aujourd'hui à travers le monde.