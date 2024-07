Switch Lite : la console portable Nintendo devient abordable grâce à cette offre

En cette période estivale, la Switch Lite devient abordable chez Carrefour. Pendant quelques jours, la console portable de Nintendo peut être obtenu sous les 167 euros sur le site de l'enseigne française de la grande distribution.

Cela faisait un bon moment que l'on n'avait pas vu une offre sur la Switch Lite ! Jusqu'au mardi 6 août 2024 inclus, la console portable de Nintendo proposée dans un coloris bleu est au prix de revient de 166,81 euros au lieu de 196,25 euros sur le site Carrefour. Les 15 % de réduction sont obtenus si les clients de l'enseigne sont titulaires de la carte de fidélité. La somme exacte de 29,44 euros correspondant à la remise pourraient être utilisés au cours d'un prochain achat chez Carrefour. Aussi, l'offre promotionnelle est valable à condition de choisir la livraison à domicile ou en point relais.

Sortie au cours de l'année 2019, la Nintendo Switch Lite est considérée comme une console de jeu nomade. Elle est équipée d'un écran tactile de 5,5 pouces avec une définition de 1280 x 720 pixels, d'un processeur Quad-Core ARM Cortex-A57, d'un chipset graphique Tegra X1, d'une capacité de stockage de 32 Go, d'une entrée USB Type-C et d'une batterie lui donnant la possibilité d'être utilisée pendant une durée de 7 heures. Enfin, la console portable de la marque nippone affiche des dimensions de 91.1 x 208 x 13.9 mm et un poids de 275 grammes.