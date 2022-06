Switch : le jeu Pokemon Perle Scintillante soldé à 36,99 €

La franchise de jeux vidéo Pokemon est un succès planétaire depuis déjà 26 ans. Chaque nouvelle génération de jeu Pokemon est un événement pour les fans. Le jeu Pokemon Perle Scintillante est une nouvelle version pour Switch du jeu original sorti sur Nintendo DS.

Les soldes continuent et Cdiscount nous propose cette-fois-ci une promotion sur un célèbre jeu vidéo sur Nintendo Switch. Le jeu Pokemon Perle Scintillante, normalement en vente aux alentours de 45 euros, est désormais disponible à seulement 36,99 euros. C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir un jeu qui a marqué toute une génération de joueurs.

Pokemon Perle Scintillante est, avec Pokemon Diamant Etincelant, le remake 4ème génération sur Nintendo Switch des jeux Pokemon Perle et Diamant sortis en 2006 sur Nintendo DS.

Dans ce jeu, vous vous retrouvez à Sinnoh, une région pleine de mystères. Vous êtes recrutés pour devenir dresseur de Pokemon et aider un professeur à mener ses recherches sur ces étranges créatures. Pour vous épauler, vous devrez choisir le premier membre de votre équipe parmi les Pokemon suivant : Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf. Mais attention, votre chemin sera semé d’embuches par la team Galaxie. Votre objectif : battre les champion(ne)s d’arènes et devenir le maître de la Ligue Sinnoh en triomphant de la redoutable Cynthia.

Si le scénario des versions Perle et Diamant reste inchangé, les graphismes ont évolué grâce à la puissance de la dernière génération de console portable de Nintendo. C’est l’occasion de se lancer pour la première fois dans cette aventure culte de la saga ou de se plonger dans une redécouverte empreinte d’une bonne dose de nostalgie.

