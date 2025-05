Switch 2 : peut-on connecter une souris à la console en USB ? La réponse est enfin connue

Une vidéo de présentation du mode souris de la Switch 2 pour un jeu de stratégie nous donne plus de précisions sur la possibilité de connecter une souris de PC à la console.

Lors de l'annonce officielle de la Switch 2, Nintendo a présenté un nouveau mode souris permettant d'utiliser le Joy-Con droit de la console comme une souris d'ordinateur. Une fonctionnalité qui devrait s'avérer utile pour certains types de jeux, notamment de gestion et de stratégie. Mais s'il peut s'agir d'une bonne solution de dépannage, le confort et l'ergonomie sur de longues sessions de jeu ne devraient pas être très optimaux. On se demandait alors s'il serait possible de connecter une véritable souris de PC à la Switch, et on connait désormais la réponse.

Ce n'est pas Nintendo, mais l'éditeur Koei Tecmo qui communique à ce sujet. L'entreprise a publié une vidéo sur YouTube pour montrer à quoi va ressembler l'expérience de jeu pour le portage Switch 2 de son titre Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition. Il s'agit justement d'un jeu de stratégie, qui profiterait particulièrement de la souris.

La Switch 2 est compatible avec les souris filaires

Michi Ryu, producteur du jeu, active d'abord le mode souris. Les clics droit et gauche sont possibles via les boutons du contrôleur, tandis que le défilement de la molette est simulé avec le stick analogique. Le Joy-Con de gauche sert quant à lui à accéder à divers raccourcis, comme accélérer et ralentir le temps, ou se déplacer dans différents châteaux. “Pour ceux qui s'y sont habitués, utiliser ces raccourcis peut rendre le jeu plus fluide”, explique-t-il.

Puis, surprise, il branche une souris via un port USB de la Switch 2. Un message apparaît à l'écran pour indiquer que le périphérique prend alors la main sur les contrôles intégrés de la console. L'intégration est bien pensée, puisqu'il est possible de conserver le Joy-Con gauche dans l'autre main pour utiliser les raccourcis, tout en abandonnant celui de droite au profit de la souris de PC.

Reste maintenant à savoir si la Switch 2 prendra aussi en charge les souris sans fil. La console est compatible Bluetooth, mais cela ne signifie pas forcément que le support sera opérationnel. On espère que ce soit le cas, l'utilisation d'une souris filaire pouvant ne pas toujours être pratique, dans les cas d'usage d'une console portable notamment.