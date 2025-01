Voici enfin la Switch 2 ! Après des mois d’attente, Nintendo met fin à un suspens insoutenable

Ça y est, Nintendo vient enfin de mettre fin à un suspens interminable. Après d'innombrables fuites, le constructeur japonais vient enfin d'officialiser la Switch 2 dans une courte vidéo ! Alors, les leakers avaient-ils vu juste ?

Nintendo vient de mettre fin à un suspens interminable. Après des mois et des mois de rumeurs plus ou moins vraisemblables, et de fuites assez problématiques, BigN vient enfin d'officialiser la Nintendo Switch 2 ce 16 janvier 2025 ! On pourra féliciter le podcasteur et leaker Nate The Hate, qui avait vu juste concernant la date de présentation de la machine.

Comme à son habitude, la firme nippone n'a pas fait dans le sensationnalisme, se contentant d'un simple trailer de deux minutes pour présenter brièvement une console que tout le monde attend. De quoi décevoir certains fans, qui espéraient peut-être un plus grand show de la part de la compagnie. Mais qu'ils se rassurent, Nintendo nous donne rendez-vous le 2 avril 2025 pour un nouveau Nintendo Direct dédiée à la Switch 2. On devrait donc en savoir plus à ce moment là, notamment sur les caractéristiques techniques de la machine, sa date de sortie, son prix ou encore les jeux prévus au lancement.

Une premier aperçu de la Switch 2, en attendant la suite

En attendant, quelles informations peut-on tirer de la bande-annonce officielle de Nintendo ? Dans les faits, ce trailer est venu confirmer de nombreuses allégations publiées ces derniers mois. Par exemple, la console sera bel et bien dotée de Joy-Con magnétiques. Ces derniers embarqueront d'ailleurs un capteur optique.

Avec un écran sensiblement plus grand que la Switch originelle, la console s'annonce forcément plus imposante. D'après de récents rapports, la machine serait équipée d'une dalle LCD de 8 pouces, mais cela restera à confirmer lors du futur Nintendo Direct. La vidéo entérine également les modifications apportées à la béquille de la Switch 2. En forme de U, elle s'étend désormais sur la quasi-totalité de l'appareil.

Enfin, dernière information que l'on peut retirer de ce premier trailer, la Nintendo Switch 2 sera bien rétrocompatible, du moins dans une certaine mesure : “La Nintendo Switch 2 permet de jouer aux versions physiques et numériques de titres Nintendo Switch. Certains titres Nintendo Switch pourraient être incompatibles ou ne pas être entièrement compatibles avec la Nintendo Switch 2. Des détails seront communiqués ultérieurement sur le site de Nintendo”, écrit le constructeur en fin de vidéo.

Pour les plus impatients d'entre vous, sachez qu'il sera possible d'essayer la Switch 2 en avant-première dans plusieurs capitales européennes, dont Paris. Dans la ville Lumière, cette session prendra place au Grand Palais du 4 au 6 avril 2025. Pour y participer, il faudra s'inscrire sur le site de Nintendo via son compte Nintendo, et croiser les doigts pour être sélectionné lors du tirage au sort.