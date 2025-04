Switch 2 : Nintendo dévoile quand et à quel prix la console sera disponible en précommande

La Nintendo Switch 2 n’a désormais plus de secret. Après un teaser publié à la mi-janvier, Nintendo vient de présenter officiellement sa nouvelle console portable, avec son lot de nouveautés. On connait désormais le prix de la console, la date des précommandes et quand elle sera disponible.

Après deux versions intermédiaires sorties en 2019 et en 2021, voici enfin la Nintendo Switch 2 qui succède à la première génération de la console, 8 ans après sa sortie. Cela fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu’elle faisait l’objet de toutes sortes de spéculations.

Visuellement, pas de surprise. À travers une vidéo publiée en janvier 2025, Nintendo nous avait déjà donné un aperçu assez complet de ce à quoi ressemblait la Switch 2.

On reste globalement dans le même esprit que le modèle d’origine, mais quelques changements sont à noter : l’écran un peu plus grand, les Joy-Con magnétiques et les bords plus fins.

Nintendo Switch 2 : prix, précommandes et sortie

La Nintendo Switch 2 sera officiellement disponible le 5 juin 2025 à 469,99 €. Les précommandes quant à elles seront ouvertes dès le 8 avril 2025. Notez que Nintendo propose aussi un pack de lancement avec le nouveau jeu Mario Kart Word au prix de 509,99 €, soit 40 € de plus que la console seule.

Ce prix est assez proche de ce à quoi on s’attendait. Les indiscrétions l’annonçaient à 399 dollars aux États-Unis et on pouvait raisonnablement s’attendre à quelques dizaines d’euros de plus en Europe, soit 450 €. Ce sera finalement 470 €, avec un stockage interne multiplié par 8 par rapport à la première génération, soit 256 Go.

Avec les améliorations annoncées, la console est logiquement plus chère que ses prédécesseurs. Elle est 120 € plus cher que la Switch OLED de 2021 et un peu plus encore que la Switch d’origine qui coûtait 329,99 € à son lancement.

En le comparant à la concurrence, le prix de la Switch 2 est un peu au dessus de celui du Steam Deck qui est à 419 € dans sa version avec 256 Go. L’Asus Rog Ally a un prix compris entre 499 € et 899 €.

Où acheter la nouvelle Nintendo Switch 2 ? Pour l’instant, aucun partenaire ne la propose en précommande. N'hésitez par à surveiller chez Amazon, Fnac Darty et Boulanger. Elle y sera dès que la précommande sera possible le 8 avril 2025 ou bien avant.

Switch 2 : quelles sont les nouveautés de la nouvelle console ?

Nintendo n’a pas donné de détails sur les composants internes de la nouvelle console lors de sa conférence, mais on sait qu’elle embarque une puce plus puissante. La Nintendo Switch 2 est ainsi capable de gérer les jeux en 4K en mode dock, avec un framerate qui monte jusqu’à 120 images par seconde. La console est également compatible HDR.

En mode portable, on note que l’écran s’est agrandi et passe à 7,9 pouces bien que les dimensions de la console soient restées les mêmes. C’est grâce à l’amenuisement des bordures. Elles sont désormais beaucoup plus fines.

L’écran de la Switch 2 est de type LCD, mais ne vous y trompez pas : Nitnendo promet une excellente qualité d’image avec des couleurs vives, une bonne luminosité et un HDR qui assure un contraste exemplaire.

La console intègre un meilleur système de gestion de la chauffe, une nouvelle béquille plus large qui la maintient mieux en équilibre. La mémoire interne est plus rapide que celle de la première génération et charge les jeux encore plus vite.

Vous pourrez bien sûr étendre la capacité de stockage en ajoutant une carte SD, mais les anciennes cartes SD ne seront pas prises en charge puisque la nouvelle console supporte uniquement les cartes microSD Express, plus performantes.