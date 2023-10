Nintendo vous rembourse les crédits inutilisés sur l’eShop des 3DS et Wii U

La fin de l'eShop sur les consoles Nintendo DS et Wii U laissent certaines personnes avec des crédits inutiles. Nintendo vient d'annoncer leur remboursement aux personnes qui en font la demande.

Toutes les consoles de jeu vidéo sont destinées à mourir un jour. Chaque sortie d'une nouvelle génération signe le démarrage d'un compte à rebours pour l'ancienne. Non pas qu'elle cesse de fonctionner bien sûr, mais sans parler de l'absence de nouveaux jeux, ce sont ses fonctionnalités qui s'éteignent petit à petit. En mars dernier, Nintendo fermait ainsi l'eShop sur la famille des consoles portables DS et sur la Wii U. Quelques mois après, on apprend que les services en ligne tireront leur révérence en avril 2024.

Le problèmes, c'est que de nombreuses personnes se retrouvent avec des crédits désormais inutiles sur les magasins en ligne de leur machine. Nintendo a bien mis en place un système pour lier ce portefeuille à celui de la Switch, afin d'acheter des titres sur cette dernière, mais tout le monde n'en possède pas. Ou bien n'a pas envie de se procurer un nouveau jeu. Heureusement, le constructeur japonais vient d'annoncer une mesure qui devrait contenter tout le monde : le remboursement direct des sommes bloquées sur l'eShop désormais vide.

Vous pouvez demander à être remboursé de vos crédits sur l'eShop des 3DS et Wii U de Nintendo

Sur son compte X (Twitter), le support de Nintendo Japon dévoile l'information en l'accompagnant d'un lien vers un formulaire dédié. Pour le remplir, il faut renseigner son identifiant Nintendo Network, l'adresse mail associée à son compte Nintendo et le montant des crédits que l'on souhaite se faire rembourser. Une fois les éléments envoyés, il ne reste plus qu'à attendre que la somme correspondante arrive. Nintendo précise bien que ce n'est pas possible si vous avez déjà lié votre ancien porte-feuille eShop à celui de la Switch.

Lire aussi – Nintendo annonce la fermeture de l’eShop 3DS et Wii U : ce Youtubeur télécharge tous les jeux

Pour l'instant, seul le support japonais propose l'option. Aucune annonce officielle n'a été faite pour dire que le processus va arriver dans les autres pays, mais on s'attend tout de même à ce que ce soit le cas dans les semaines à venir. Si vous choisissez finalement de passer par la fusion des portefeuilles avec la Switch, n'oubliez pas que vous avez jusqu'à mars 2024 dernier délai pour le faire. Après ça, ce sera trop tard.