La Nintendo Switch 2 devrait bien sortir en 2024, mais vers la fin de l’année

Dans une interview à Nikkei, Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, a déclaré que la Nintendo Switch 2 sortirait dans la seconde moitié de 2024. Cela confirme donc les multiples rumeurs qui annoncent un lancement pour l’année prochaine, tout en invalidant celles, très optimistes, qui tablaient pour le début de l’année.

On a encore un peu de mal à y croire, tant les « fuites » sur la Nintendo Switch 2 se sont enchaînées ces dernières années, souvent en ciblant dans le vide. Mais, désormais, tout porte à croire que la prochaine console du géant japonais devrait sortir l’année prochaine. Sa récente présentation à des développeurs durant la Gamescom a grandement accéléré les choses, indiquant que le constructeur dispose dorénavant d’une version assez poussée pour être montrée.

Aussi, certains se sont montrés particulièrement optimistes en annonçant un lancement pour le début 2024. Il semblerait finalement qu’il faille attendre un peu plus que ça. D’habitude si discret vis-à-vis de ses plans futurs, Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, a bien daigné donner plus d’informations sur l’arrivée de la fameuse console. Selon lui, celle-ci débarquerait plutôt dans la seconde moitié de 2024.

Encore un peu de patience, la Nintendo Switch 2 arrive

Il semblerait donc que ce soient les leakers les plus prudents qui aient raison. On reconnaît d’ailleurs bien là la stratégie de Nintendo : prendre son temps pour être certain de proposer un produit fini. Mais ce n’est pas la seule raison qui pousse le constructeur à se montrer patient. En effet, Shuntaro Furukawa compte bien atteindre son objectif d’écouler 15 millions d’exemplaires de la Switch première du nom d’ici la fin de son exercice fiscal en cours.

Enfin, que ceux qui ne passeront pas directement sur le prochain modèle se rassurent : la prise en charge de la console ne va pas s’arrêter à la sortie de sa successeure. En effet, Nintendo prévoit de poursuivre le support jusqu’à au moins 2025, laissant ainsi le temps aux utilisateurs de faire la transition… et à la firme de continuer de vendre l’une de ses machines les plus populaires de tous les temps.

