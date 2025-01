Switch 2 : ce revendeur nous donne un indice sur le prix potentiel de la console de Nintendo

Alors que la Switch 2 vient tout juste d'être officialisée par Nintendo, un revendeur italien vient de lancer officiellement les précommandes pour la future console de Nintendo. L'occasion de découvrir le prix potentiel de la machine en Europe.

Comme vous le savez peut-être, Nintendo a mis fin à des mois de suspense ce 16 janvier 2025 en diffusant le premier aperçu vidéo de la Switch 2. On pourra regretter un certain manque de sensationnalisme de la part de BigN, qui s'est donc contenté d'un très court trailer pour officialiser l'existence de la machine.

Par conséquent, la bande-annonce diffusée n'a pas réellement permis d'apprendre grand chose de nouveau sur la Switch 2. Elle sera effectivement plus imposante que la première Switch, elle sera dotée de Joy-Con magnétiques équipés d'un capteur optique, tandis que la béquille a été revue à l'arrière pour adopter une forme en U pour plus de stabilité.

Ne soyons pas mauvaise langue, le trailer nous a néanmoins appris une chose : la Switch 2 embarquera deux ports USB-C, situés respectivement sur les tranches inférieures et supérieures de la console. Enfin, Nintendo a bel et bien confirmé la rétrocomptabilité des anciens titres Switch sur sa future machine, du moins à quelques exceptions près. Mis à part cela, il faudra attendre le Nintendo Direct prévu le 2 avril 2025 pour en savoir plus sur le prix de la Switch 2, sa date de sortie officielle, ses caractéristiques techniques ou les jeux attendus au lancement.

Un premier indice sur le prix de la Switch 2 ?

Jusqu'à cette date, le bal des bruits de couloirs et des rumeurs peut donc reprendre. Voici justement une nouvelle information à prendre avec de grosses pincettes. Comme l'ont rapporté nos confrères du site ComicBook, un revendeur italien réputé, à savoir GamesandMovies.it, vient d'annoncer l'ouverture imminente des précommandes pour la Switch 2.

Dans un mail envoyé à ses clients, l'enseigne propose donc aux intéressés de précommander la prochaine machine de Nintendo au prix de 364,99 €. Ce prix, bien qu'hypothétique faute de confirmation officielle de BigN, viendrait confirmer l'augmentation tarifaire annoncée par de nombreux analystes du secteur. Pour rappel, la Switch est toujours affichée au prix de 299,99 € sur le Nintendo Store.

Simple pari de la part du revendeur ou vraie info, la question demeure

Bien entendu, on ne sait pas si le détaillant base ses prix sur les dernières fuites/rumeurs, ou s'il est en possession d'informations tarifaires que nous n'avons pas. Quoi qu'il en soit, il convient de noter qu'il ne s'agit pas d'un prix indicatif, les joueurs italiens pouvant d'ores et déjà mettre la main au portefeuille pour précommander la console auprès de l'enseigne.

Néanmoins, un rapide coup d'oeil sur le site nous a permis de voir que le revendeur était coutumier de ce genre de pratiques. Pour cause, de nombreux jeux qui n'ont même pas encore de date de sortie officielle, comme Ghost of Yotei, GTA 6, Resident Evil 9 ou Mafia : The Old Country sont d'ores et déjà disponibles à l'achat à des prix étrangement bas (44, 99 € par exemple pour Ghost of Yotei sur PS5). Prudence donc sur le tarif de la Switch 2 annoncé par GamesandMovies.