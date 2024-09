Sony dévoile la suite de Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei, et la bande-annonce est à tomber par terre

Ghost of Yotei a été présenté par Sony à l’occasion du State of Play du 25 septembre. Il s’agit de la suite très attendue de Ghost of Tsushima, sorti en 2020. Si l’histoire, les personnages et le terrain de jeu sont différents, le titre a pour ambition de garder la même philosophie que le premier volet.

C’était la surprise du State of Play du 25 septembre. Sony a annoncé Ghost of Yotei, la suite de Ghost of Tsushima. Comme le premier volet, c’est le studio américain Sucker Punch qui est aux commandes.

Ghost of Yotei n’est pas une suite directe à Tsushima. En effet, le jeu nous fera découvrir une autre époque, une nouvelle histoire mais surtout une héroïne inédite, Atsu. Mais pas de panique, puisque le titre semble reprendre la philosophie de son prédécesseur avec un immense monde ouvert à la direction artistique forte, qui mise toujours sur de grands aplats de couleur. L’hommage constant aux films de samouraï semble aussi être de la partie.

Ghost of Yotei, la nouvelle grosse cartouche de la PS5

Ghost of Yotei prend place plus de 300 ans après Ghost of Tsushima, soit en 1603, au tout début de la période Edo. On y incarne Atsu, jeune femme en quête de vengeance et qui devient la nouvelle « fantôme ». Adieu Tsushima, puisque nous parcourrons les larges toundras glacées autour du mont Yotei, sur l’île d’Hokkaido. A cette époque, c’est une région isolée, loin de l’autorité du Shogun. Une sorte de far west japonais et donc un théâtre parfait pour le jeu.

Bien évidemment, Ghost of Yotei sera une exclusivité PS5. La date de sortie est fixée pour 2025, sans plus de précisions. Une suite attendue de pied ferme par les fans. En tout cas, à la rédaction, nous avons hâte.

Ghost of Tsushima est en train de devenir une licence majeure pour Sony. Le premier jeu a été à la fois salué par le public et les critiques. Un film est même en préparation. Réalisé par Chad Stahelski (John Wick), il devrait permettre de faire découvrir la saga aux non joueurs.