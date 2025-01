La Nintendo Switch 2 : la rétrocompatibilité est confirmée, mais pas pour tous les jeux !

Après des mois de rumeurs et de fuites, Nintendo vient de lever le voile sur sa nouvelle console, la Switch 2, en confirmant une fonctionnalité majeure : la rétrocompatibilité avec les jeux de la Nintendo Switch originale.

Ça y est, on sait enfin avec certitude que la Switch 2 prendra bien en charge les jeux de la Switch originale. Cette annonce, très attendue par la communauté, apporte aussi des précisions importantes sur l'avenir de la bibliothèque existante.

La nouvelle console, dont la sortie est prévue en 2025, pourra lire à la fois les jeux physiques et numériques de la génération précédente. Cette compatibilité s'étend également au service Nintendo Switch Online, permettant aux abonnés de conserver l'accès à leur bibliothèque de jeux rétro et aux fonctionnalités associées.

Tous les jeux de la Switch ne fonctionneront pas sur la Switch 2

Toutefois, Nintendo a émis une réserve importante dans son annonce, précisant que « certains jeux Nintendo Switch pourraient ne pas être supportés ou entièrement compatibles avec la Nintendo Switch 2 ». Les détails concernant ces limitations seront communiqués ultérieurement sur le site officiel de Nintendo, mais cette annonce divise déjà la communauté ! Quels seront les titres exclus ? Il faudra probablement attendre la présentation du 2 avril pour le savoir.

Cette annonce de rétrocompatibilité est particulièrement importante compte tenu de l'immense bibliothèque de la Switch originale, qui compte près de 12 000 titres. Elle garantit aux futurs acquéreurs de la Switch 2 l'accès à un catalogue conséquent dès le lancement, en plus des nouveaux jeux spécifiquement développés pour la plateforme. Une nouvelle version de Zelda Breath of the Wild serait d’ailleurs en préparation.

Pour rappel, la présentation officielle de la console révèle également plusieurs innovations matérielles. La Switch 2 arbore des Joy-Con magnétiques améliorés, avec une nouvelle fonctionnalité permettant une utilisation similaire à celle d'une souris. Le design a été subtilement repensé, intégrant un support arrière revu, des gâchettes plus larges et un nouveau bouton sur la façade. L'ensemble apparaît légèrement plus grand que le modèle original. La présentation a aussi donné un aperçu d'un nouveau Mario Kart, laissant présager une suite à Mario Kart 8 Deluxe.