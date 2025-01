Pourquoi l’officialisation de la Switch 2 est un ratage pour Nintendo

Pour de nombreux fans et médias spécialisés, Nintendo a raté l'officialisation de la Switch 2, la faute à une communication sans âme. Par le passé, le constructeur nous avait pourtant habitué à présenter ses consoles en grande pompe…

La présentation d'une console à venir est toujours un moment crucial et particulièrement excitant. Pour galvaniser l'enthousiasme des futurs acquéreurs, les constructeurs jouent le jeu, quitte à vendre du rêve (un peu trop parfois).

Généralement, les joueurs ont gardé d'incroyables souvenirs de ces présentations. On pense par exemple à la folle conférence dédiée à la révélation de la PS4 en 2013, avec une avalanche d'extraits de gameplay des jeux présents au lancement comme Destiny, Killzone : Shadow Fall ou Infamous : Second Son. L'officialisation de la Wii U lors de l'E3 2013 est aussi restée dans les mémoires, pas pour de bonnes raisons certes mais qu'importe. Lorsqu'une console fait sa première apparition, elle est censée faire une chose : marquer les esprits des joueurs. Et à nos yeux, c'est exactement ce que Nintendo n'a pas su faire avec la Switch 2.

Une révélation gâchée par les fuites

Néanmoins, il fallait s'attendre à ce que la révélation de la Switch 2 n'ait pas l'impact de ses prédécesseurs. La faute aux innombrables fuites de ces derniers mois qui nous ont permis de découvrir à l'avance de nombreux éléments de la machine, comme les Joy-Con magnétiques, l'écran plus grand, son nouveau logo ou la rétrocompatiblité confirmée.

Fatalement, lorsque Nintendo a choisi de publier le premier aperçu vidéo de la Switch 2 ce 16 janvier 2025, une date qui avait également fuitée, la console correspondait peu ou proue aux diverses maquettes diffusées sur la toile.

Comme une envie d'expédier la chose chez Nintendo ?

Toutefois et quand on regarde cette simple bande-annonce sans âme et sans grosse surprise, on a le sentiment que BigN a voulu expédier la chose et qu'il n'a pas vraiment dévoilé la Switch 2 selon ses propres conditions. En témoigne l'absence totale du constructeur de vouloir susciter la moindre attente autour de l'arrivée du trailer. A la place, les fans du monde entier ont eu le droit à un message laconique sur X, publié à 14h09 heure française avec un simple lien vers la vidéo et le texte suivant : “Voici une mise à jour de Nintendo. Veuillez y jeter un oeil”. Vous en conviendrez, on a connu plus excitant et plus engageant non comme annonce ?

A notre humble avis, on se dit que les fuites à répétition, et surtout celle du CES 2025, ont sapé l'envie de Nintendo d'offrir à la Switch 2 un lever de rideau spectaculaire. Quand on regarde les présentations de ses anciennes machines, difficile de ne pas être un peu triste. En comparaison, l'aperçu vidéo d'hier sonne plutôt comme : “Voici la Switch 2, les fuites étaient vraies, vous avez tout gâché, arrêtez de poser des questions à ce sujet”. Maintenant, reste à espérer que le Nintendo Direct du 2 avril prochain viendra rattraper cette présentation un peu déprimante et désenchantée. Les fans le méritent, tout comme la console.