Surfshark intègre désormais un détecteur d’emails suspects : adieu le phishing ?

Chaque jour, des tentatives d'arnaque par phishing visent des millions d’internautes. Et grâce à l'IA, les cybercriminels utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées. Pour contrer cette menace croissante, Surfshark propose désormais une fonctionnalité très pratique.

Le phishing est l’une des menaces les plus répandues du web. Chaque jour, 3,4 milliards d’emails frauduleux sont envoyés dans le monde et 1,5 million de sites web malveillants sont créés à cette fin, d'après un récent rapport de la société AAG IT, spécialiste de la cybersécurité.

L’essor de l’IA rend ces arnaques encore plus redoutables. L’intelligence artificielle est en effet mise à contribution par les cybercriminels pour créer des emails très crédibles, capables de tromper n’importe qui. Ces arnaques s’appuient notamment sur une usurpation de plus en plus réaliste de l'identité de grandes marques, d'institutions, ou encore de banques, visant à piéger les victimes.

Surfshark : un nouvel outil pour lutter contre le phishing

Les meilleurs VPN ne se contentent plus de chiffrer les connexions ou d’offrir un moyen de changer d’adresse IP. Surfshark, l’une des solutions les plus populaires, est désormais un outil de cybersécurité à part entière. Elle ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités de sécurité à son application VPN. La dernière en date n’est autre qu’un outil de détection d’emails frauduleux.

Pour l’heure, cet outil fonctionne uniquement avec Gmail. Grâce à l’IA, il analyse les e-mails afin d'identifier des indices de manipulation. Les emails frauduleux répondent majoritairement à des schémas prédictibles. Surfshark essaie de les détecter en examinant plusieurs éléments : les informations sur l’expéditeur (adresse email, nom…), la nature des liens et les domaines de redirection, la crédibilité du texte, etc. Tout email suspect génère automatiquement une alerte.

Comment utiliser le détecteur de mails frauduleux de Surfshark ?

Cette option est accessible avec les formules One et One+ de Surfshark. Elle fonctionne pour l’instant uniquement avec l’extension Chrome. Pour l’utiliser, il faut donc dans un premier temps télécharger l’extension Surfshark qui est disponible depuis le magasin d'extensions du navigateur de Google.

Si vous disposez d’un abonnement Surfshark à partir de la formule One, il suffira ensuite d’ouvrir un mail suspect dans Gmail depuis Chrome. Cliquez ensuite sur le bouton “vérifier l'email” et l’outil vous avertira si des signes d’une attaque par phishing sont détectés. La fonctionnalité est encore en phase bêta, mais elle offre des résultats très encourageants.

De nombreuses autres options pour votre cybersécurité

La protection contre le phishing vient s’ajouter à de nombreuses autres fonctions dédiées à la sécurité des utilisateurs. Surfshark intègre notamment un antivirus qui vous protège contre les menaces en ligne, avec des analyses en temps réel.

La fonctionnalité Surfhark Alert quant à elle vous avertit lorsque vos informations personnelles, y compris vos mots de passe, sont identifiées dans une fuite de données sur internet. Cela vous permet de prendre des dispositions immédiatement afin d’éviter d’éventuels préjudices.

Pour ceux qui souhaiteraient renforcer leur anonymat sur en ligne, une option dénommée Alternative ID vous permet d’adopter une identité fictive. Vous bénéficiez ainsi d’un nom, d’un prénom ou encore d’une adresse email alternatifs, voire d’un numéro de téléphone parallèle.

Pour rappel, Surfshark dispose de plus de 3 200 serveurs VPN dans 100 pays différents. L’entreprise a récemment lancé les premiers serveurs 100 Gbps du marché, une nouveauté qui promet de booster les performances du VPN en multipliant sa capacité de bande passante par 10.

