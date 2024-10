Surfshark casse les prix de ses abonnements VPN pour le Black Friday

C'est déjà le Black Friday chez Surfshark ! Même si l'événement commercial se tiendra dans quelques semaines, le fournisseur de VPN permet à ses nouveaux clients de profiter d'une réduction maximale de 87 % sur les abonnements.

Comme vous le savez certainement, l'édition 2024 du Black Friday se tiendra le 29 novembre prochain. Des fournisseurs de VPN anticipent déjà l'événement commercial de fin d'année en proposant des abonnements à prix cassé, à l'image de Surfshark.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Surfshark, il s'agit de l'un des services VPN les plus reconnus dans le domaine de la cybersécurité. Le fournisseur vous donne la possibilité de vous géolocaliser dans 100 pays et surtout de vous connecter sur plus de 3200 serveurs disponibles. L'autre atout de Surfshark vis-à-vis de la concurrence, c'est son abonnement qui vous permet de connecter tous vos appareils simultanément (smartphone, tablette, ordinateur,…). Il est donc possible de protéger l’ensemble du foyer.

Black Friday : Jusqu'à 87 % de réduction sur les abonnements VPN Surfshark

Pour son Black Friday 2024, Surfshark propose à ses nouveaux clients de faire pas mal d'économies sur ses trois abonnements : Starter, One et One+. Découvrez les prix des trois formules :

Surfshark Starter : 1,99 € / mois sur 24 mois + 4 mois offerts , soit 55,72 € au lieu de 432,60 € (-87 %) durant les 28 premiers mois

, soit 55,72 € au lieu de 432,60 € (-87 %) durant les 28 premiers mois Surfshark One : 2,49 € / mois sur 24 mois + 4 mois offerts , soit 69,72 € au lieu de 502,60 € (-86 %) durant les 28 premiers mois

, soit 69,72 € au lieu de 502,60 € (-86 %) durant les 28 premiers mois Surfshark One+ : 3,99 € / mois sur 24 mois + 6 mois offerts, soit 119,70 € au lieu de 619,50 € (-81 %) durant les 30 premiers mois

L'offre One+, qui est la formule la plus complète de Surfshark, dispose de nombreux avantages tels qu'un VPN sécurisé, un bloqueur de pubs, un cookie pop-up blocker, un générateur d’informations personnelles et d'adresses e-mail masquées, diverses alertes en temps réel, des rapports de sécurité sur les données personnelles, un outil de recherche privée et trois types de protection. À cela s'ajoute les suppressions d'informations des bases de données de sociétés et de données sur les sites de recherche de personnes.

Les abonnements Surfshark sont bien sûr adaptés en fonction de vos besoins et de votre budget. Si l'une des trois formules Surfshark vous intéresse, sachez que les offres promotionnelles prennent fin le 2 décembre prochain.