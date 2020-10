Surface Duo : la batterie gonfle et déforme l’écran chez plusieurs utilisateurs, pas de réponse de Microsoft

Le Surface Duo, le premier smartphone Android pliable de Microsoft, est déjà victime d'un problème particulièrement embêtant. En effet, plusieurs utilisateurs ont constaté que leur batterie avait gonflé, provoquant au passage une déformation de l'écran. En temps normal, ce phénomène survient après des années d'utilisation.

Comme vous le savez peut-être, le Surface Duo s'impose comme le premier smartphone pliable sous Android de Microsoft. L'appareil de la firme de Redmond n'est pour l'instant disponible qu'aux États-Unis, et le constructeur n'a toujours pas donné de date concernant un éventuel déploiement en Europe et notamment en France.

Lancé le 10 septembre au pays de l'Oncle Sam au prix de 1399 et 1499 dollars en version 128 Go et 256 Go, le smartphone pliable a déjà fait quelques émules, notamment grâce à de bonnes performances comme en témoignent les premiers benchmarks. En outre, Microsoft a assuré que les mises à jour Android seront garanties pendant trois ans sur Surface Duo, de quoi rassurer les utilisateurs.

Des batteries qui gonflent au bout de 10 cycles seulement

Seulement, il semblerait que le smartphone pliable connaisse ses premiers problèmes. En effet, plusieurs propriétaires de Surface Duo ont constaté que la batterie de leur appareil avait subitement gonflé, occasionnant au passage des déformations de l'écran. Pour certains, la protection Gorilla Glass est tout simplement fissurée de toute part.

Selon l'un des témoignages, ce dysfonctionnement a commencé à apparaître après le dixième cycle de charge. En utilisation classique, cela représente moins de deux semaines. Pour rappel, ce genre de phénomène survient normalement après des années d'utilisation. Une batterie abîmée, mouillée ou en fin de vie se met à produire du gaz, en raison de l'oxydation électrochimique de l'électrolyte. C'est ce qui provoque ce gonflement.

En d'autres termes, ce problème ne devrait pas survenir sur un produit fraîchement lancé comme le Surface Duo, ce qui suggère un souci matériel. Certains utilisateurs avisés se souviendront que Microsoft avait connu des avaries similaires sur les Surface Pro et les Surface Book. Pour l'instant, la réponse de Microsoft se fait toujours attendre.

Un problème similaire a récemment touché Google. Les batteries de certains Pixel 3 et 4 ont gonflé, provoquant des dommages sur les appareils. L'arrière se décollait sur certains smartphones. Les plaintes se sont multipliées en septembre 2020, sans que Google ne puisse apporter de réponses concrètes.

Source : Android Community