Vivo invente un capteur photo autonome et détachable, en voilà une bonne idée !

Présentée lors des Red Dot Design Award, la dernière innovation de Vivo a fait sensation. Le constructeur chinois propose un capteur photo détachable et entièrement autonome, qui s’accompagne de quelques autres fonctionnalités et qui peut même être contrôlé à distance !



Vivo, après avoir révolutionné la technologie des capteurs photo en améliorant les clichés en mode nuit, renouvelle l’exploit avec son dernier concept : un appareil photo frontal totalement indépendant du smartphone, mais aussi capable de se fixer sur celui-ci. Intitulée « IFEA Camera Mobilephone », cette technologie au design inédit viendrait se rajouter à celui déjà intégré au téléphone, tout en fonctionnant par lui-même grâce à sa batterie interne et son support Bluetooth.

Selon ses inventeurs, « l’utilisateur peut détacher le capteur et le contrôler à distance, ce qui permet des prises de vues innovantes et des scénarios d’application multiples ». Comment ? L’appareil répond à la commande vocale. Mais ce n’est pas tout. Le capteur est également composé de mécanismes augmentant sa stabilité et sa capacité de stockage. « Des vidéos peuvent être filmées pendant une balade ou pendant une session de sport, sans qu’aucun compromis ne soit fait sur la stabilité visuelle. »

Vivo n'envisage aucune commercialisation de son capteur détachable pour le moment

Il n’en a pas fallu plus au constructeur chinois pour remporter le Red Dot Design Award. Avec ce concept, il se targue même de vouloir créer quelque chose de complètement nouveau. Alors, Vivo a-t-il un pied dans le futur ? Pas vraiment, tout du moins pas pour le moment.

La marque précise qu’il ne s’agit bien que d’un concept, qui n’a pour le moment pas vocation à être commercialisé : « Nous continuons à évaluer le potentiel de cette technologie pour les smartphones sur le marché. » De plus, on ne sait pas encore si Vivo a pour ambition d’en faire un capteur à part entière, de par ses fonctionnalités, ou simplement un accessoire d’optimisation pour ses smartphones.

Vivo a toujours été l'une des marques les plus innovantes en matière de téléphonie. En juillet dernier, le constructeur dévoilait sa technologie FlashCharge, capable de recharger un smartphone en 15 minutes, battant d'une courte tête Xiaomi et sa charge rapide de 100W. En revanche, aucun smartphone ne profite pour le moment d'une telle technologie. En attendant que tous les projets du constructeur se concrétisent, celui prépare le lancement de son X60 Series, successeur du X50 Series sorti en juin dernier.