TCL : le premier smartphone enroulable du marché a fuité dans une vidéo

TCL est en train de travailler sur un smartphone révolutionnaire qui dispose d’un écran enroulable. Une vidéo montrant un prototype en action a fuité sur Internet et on peut voir un peu comment fonctionne ce téléphone du futur.

Alors que les écrans pliables arrivent petit à petit sur le marché, les constructeurs pensent déjà à la suite : l’écran enroulable. Tel un parchemin, il s’agit d’un téléphone avec un écran fin qui s’enroule en partie sur lui-même dans un rouleau pour gagner de la place. Le constructeur TCL travaille déjà sur le sujet, comme le montre cette vidéo en fuite.

Le constructeur chinois avait déjà présenté un concept phone reprenant l’idée d’un écran enroulable au début de l’année 2020, mais cette fois, la chose semble plus concrète. On peut y voir un terminal avec un écran OLED d’une taille de 4,7 pouces. En se dépliant sur un côté, celui-ci s’étend pour former un affichage de 6,7 pouces.

Selon GizChina, qui relaie la vidéo, ce smartphone est capable de résister à 200 000 enroulages et déroulages, ce qui promet une durée de vie très longue. Cependant, aucune information de la part de TCL sur le développement du produit, ni même sur une fenêtre de sortie.

TLC, le premier constructeur à proposer un écran enroulable ?

Cependant, l’analyste Ross Young de DisplaySearch indique qu’il existe actuellement une compétition entre les constructeurs pour savoir qui serait le premier à sortir un smartphone de ce type. Une chose que nous avons déjà vu sur les écrans pliables, où Royole avait grillé la priorité à Samsung.

Etendre l’affichage avec un écran enroulable pourrait avoir du sens en termes d’utilisation. Nous l’avons vu avec le Z Fold 2, disposer de deux tailles d’écran permettent de nouveaux usages intéressants, notamment pour le multimédia.

Alors que nous parlons d’écrans enroulables, les écrans pliables sont eux encore réservés aux produits premium. Nous avons évoqué le Z Fold 2, mais d’autres terminaux comme le Z Flip. Motorola a également tenté l’aventure avec le Razr, qui se plie telle un téléphone à clapet.

Et vous, seriez-vous intéressé par un smartphone à écran pliable ? En verriez-vous l’usage au quotidien ? Au contraire, cette innovation vous paraît-elle inutile ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : GizChina