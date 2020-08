Surface Duo : premier benchmark, il est plus puissant que le Galaxy Fold !

Le Surface Duo, le smartphone pliable de Microsoft, commence à s’illustrer à travers ses premiers benchmarks. Malgré une fiche technique en deçà des flagships actuels comme le Galaxy Note 20 Ultra, l’appareil affiche des résultats honorables et dépasse notamment ceux du Galaxy Fold et du Galaxy Z Flip.

En mai 2020, la fiche technique du Surface Duo, le prochain smartphone pliable de Microsoft, avait fuité sur la toile. On découvrait alors que la firme de Redmond avait opté pour un processeur Snapdragon 855 en lieu et en place d’un Snapdragon 865, puce devenue la norme dans les smartphones haut de gamme.

Accompagné de « seulement » 6 Go de RAM, de nombreux utilisateurs s’inquiétaient du manque potentiel de puissance de la bête. Et c’est bien normal, au regard de la concurrence comme le Galaxy Note 20 Ultra avec ses 16 Go de RAM. Or, ce jeudi 20 août 2020, les premiers benchmarks dédiés au Surface Duo viennent d’apparaître sur la toile.

Les résultats obtenus par l’appareil de Microsoft devraient rassurer les plus sceptiques. Sans être un foudre de guerre, le Surface Duo affiche des scores honorables. Ainsi, en single-core, l’appareil engrange 762 points tandis qu’il enregistre 2 867 points en multi-core. Grâce à ces indices de performance plutôt prometteurs, le Surface Duo dépasse plusieurs smartphones haut de gamme de 2019.

Plus performant que le Fold et le Z Flip

En effet, le Surface Duo se montre ainsi plus rapide que le Galaxy Fold. Le premier smartphone pliable de Samsung enregistrait 2 663 points en multi-core. Le Galaxy Z Flip est également battu, avec un score de 2 685 points en multi-core. Notez que le Fold et le Surface Duo embarquent tous deux un Snapdragon 855, tandis que le Z Flip profite d’un Snapdragon 855 Plus.

Le Motorola Razr avec son Snapdragon 710 s’incline également face au Surface Duo, avec 1509 points seulement au compteur en multi-core. Pour rappel, Microsoft a fait savoir que le Surface Duo faisait l’objet d’un travail minutieux d’optimisation. L’ambition est d’ailleurs affichée : révolutionner le multi-tâche et permettre aux utilisateurs de profiter pleinement des deux écrans AMOLED 5,3 « .

C’est d’ailleurs dans cette optique que Microsoft a décidé de gérer en interne le développement d’Android pour le Surface Duo. Le géant américain a fait l’acquisition de Movial, une société spécialisée dans le développement logiciel. Grâce à ce rachat, la firme de Redmond veut assurer un suivi à 100% de l’OS et pourrait se charger lui-même des mises à jour logicielles post-lancement. Le Surface Duo sera disponible le 10 septembre à partir de 1399 $.

Source : Windows Latest