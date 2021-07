Super prix sur le vélo électrique Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike, vite !

Le Mi Smart Electric Folding Bike fait l'objet d'un bon plan chez Cdiscount. Le célèbre site marchand français vend le vélo électrique de la marque Xiaomi à un super prix. Il est en effet proposé à exactement 489 euros avec un coupon de réduction que l'on vous invite à découvrir dans la suite de l'article.

À la veille du dernier week-end des soldes été Cdiscount 2021, le site e-commerce français a dévoilé un coupon permettant de bénéficier de 10 euros de réduction à condition d'obtenir un panier supérieur ou égal à 99 euros.

Ainsi, à l'occasion d'une durée indéterminée, il est possible de se procurer le vélo électrique Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike au prix précis de 489 euros avec le code promotionnel 10EUROS qui doit être saisi durant l'étape de la commande.

Lancé en France en mai 2020, le Mi Smart Electric Folding Bike de Xiaomi embarque un moteur de 250 watts et une batterie Li-Ion qui assure une autonomie de 45 km (après un temps de charge complet de 4 heures). Doté de deux roues de 16 pouces, l'engin électrique peut atteindre la vitesse maximale de 25 km/h avec 4 types d'assistance. La connectivité est assurée par la présence du GPS et du Bluetooth. Enfin, le vélo affiche un poids à vide de 14,5 kg et des dimensions de 1010 x 540 x 1290 cm.