Belle offre sur le Sony WH-CH700N, casque Bluetooth à réduction de bruit

Dans le cadre des soldes d'été 2021, Auchan propose une belle offre sur le Sony WH-CH700N. Le casque Bluetooth à réduction de bruit de la marque nippone est en effet vendu sous les 60 euros. Focus sur cette nouvelle bonne affaire !

Besoin d'un bon casque Bluetooth à réduction de bruit tout en ayant un budget de 60 euros ? C'est possible grâce à ce bon plan.

Jusqu'au mardi 27 juillet 2021 et ce, dans la limite des stocks disponibles, le Sony WH-CH700N disponible dans un coloris noir est proposé par l'enseigne Auchan au tarif de 59,95 euros au lieu de 99,99 euros ; soit une baisse de 40 euros par rapport au prix conseillé. Aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés dans le cas d'une livraison en Auchan Drive ou en point relais.

Le WH-CH700N de la marque Sony est un casque sans fil compatible avec les technologies Bluetooth et NFC, ce qui permet à l'appareil d'être appairé avec un smartphone ou une tablette. Une batterie en lithium-ion intégrée et rechargeable offre 35 heures d'autonomie maximale. La charge rapide incluse permet de profiter de 60 minutes de musique en continu pour 10 minutes de chargement. Le casque embarque aussi un bouton permettant l'activation de l'AINC (Artificial Intelligence Noise Cancellation) et l'adaptation de la réduction du bruit.