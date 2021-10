Super prix sur la manette Xbox sans fil Pulse Red, vite !

C'est certainement l'une des bonnes affaires à saisir sur la manette Xbox sans fil ! Le modèle Pulse Red du célèbre accessoire de Microsoft compatible sur les consoles Xbox Series passe sous les 45 euros chez deux revendeurs français.

Avis aux possesseurs de la Xbox Series X ou de la Xbox Series S ! Au cours d'une offre à durée indéterminée, la Fnac et Amazon proposent à leurs clients respectifs de se procurer la manette sans fil Xbox disponible dans son coloris Pulse Red au prix de 43,99 euros au lieu de 59,99 euros ; soit une économie réalisée de 16 euros.

Concernant ses points forts, la manette Xbox Series est dotée de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. L'accessoire dispose d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et d'un bouton de partage dédié. Avec cette manette, il est possible de jouer et de basculer rapidement entre appareils, notamment entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC fonctionnant sous Windows 10 et les appareils tournant sous le système Android.