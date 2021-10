Super prix sur ce pack manette DualSense PS5 + abonnement 12 mois PS Plus !

Voici une très belle offre pour les amateurs de jeux vidéo sur console PS5 ! Actuellement, le site Cdiscount propose un pack incluant la manette DualSense et un abonnement de 12 mois au PS Plus. L'ensemble est vendu à moins de 90 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après la console Xbox Series S avec FIFA 22 à moins de 300 euros, place à un nouveau bon plan dans le domaine des jeux vidéo.

Cette fois-ci, c'est Cdiscount qui fait plaisir aux possesseurs d'une console PS5. En effet, le site marchand français leur permet d'acquérir un pack comprenant la manette DualSense et un abonnement de 12 mois au programme PlayStation Plus. L'ensemble est vendu à exactement 89,99 euros ; ce qui est plutôt un très bon prix. En sachant que la manette se vend en ce moment à 59,99 euros, l'abonnement de 12 mois au PS Plus revient alors à 30 euros.

À propos des deux produits, la DualSense PS5 embarque notamment un microphone, une sortie casque, un haut-parleur, un port USB-C, un bouton Create, des gâchettes adaptatives et une batterie rechargeable intégrée. Quant à l'abonnement de 12 mois au programme PS Plus, le service permet d'avoir essentiellement 2 jeux PlayStation à télécharger chaque mois sans frais supplémentaires, le Share Play pour partager vos parties en cours et un accès prioritaire à des démos et versions bêta publiques.