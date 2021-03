Bon plan Logitech : le clavier sans fil MX Keys à un super prix chez Amazon

Découvrez un nouveau bon plan dans le domaine de l'informatique avec le clavier sans fil Logitech MX Keys qui est proposé par Amazon à un super prix. L'accessoire bénéficie en effet d'une réduction de près de 28 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Au même titre que le SSD Samsung 870 QVO de 1 To, Amazon a décidé de faire baisser le prix d'un clavier sans fil de la marque Logitech.

Ainsi, le Logitech MX Keys est en ce moment vendu par la plateforme française du géant de l'e-commerce au tarif de 81,22 euros au lieu de 109 euros ; soit une remise immédiate de près de 28 euros de la part du site marchand. Pour information, au moment de rédiger ces lignes, l'article est expédié gratuitement dans un délai maximal de 2 mois.

Du côté de ses points forts, le clavier sans fil Logitech MX Keys de type AZERTY est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android et iOS. Il dispose d'une connexion via le récepteur USB fourni ou par l'intermédiaire la technologie Bluetooth Low Energy (pour une portée sans fil de 10 mètres). On retrouvera aussi des touches Easy-Switch pour connecter jusqu'à trois dispositifs en même temps et basculer facilement entre eux. Coté dimensions, le MX Keys mesure 131.63 x 430.2 x 20.5 mm et affiche un poids de 810 grammes.