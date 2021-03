L’excellent Apple Mac Mini avec M1 est à un super prix chez Amazon

Voici une offre intéressante pour ceux et celles qui souhaitent acquérir le Mac Mini avec M1 en promotion. En ce moment, l'ordinateur de bureau d'Apple est sous la barre des 720 euros sur le site Amazon. Focus sur ce nouveau bon plan !

Alors que les MacBook Air, MacBook Pro et iPad Air 2020 font l'objet de promotions chez Cdiscount, le Mac Mini avec M1 est également victime d'une baisse de prix.

Ainsi, l'ordinateur de bureau de la marque à la pomme est actuellement vendu dans sa version 256 Go au tarif de 719,99 euros au lieu de 799 euros chez Amazon ; soit une remise immédiate de 10% de la part du site e-commerce. Pour information, il est possible de payer le produit en 4 fois sans frais par carte bancaire et le modèle 512 Go du Mac Mini est à moins de 930 euros.

Dévoilé en novembre 2020, le Mac Mini dispose notamment de la fameuse puce M1 conçue par Apple qui offre un gain de performances spectaculaire au niveau du processeur central, du processeur graphique et de l’apprentissage automatique. Il embarque également une mémoire vive de 8 Go de RAM, un CPU et un GPU 8 coeurs. Pour la connectique, on retrouvera 2 ports Thunderbolt/USB 4 avec prise en charge du DisplayPort et du Thunderbolt 3 (jusqu’à 40 Gbit/s), un port USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s), des sorties Thunderbolt 2, HDMI, DVI et VGA, 2 ports USB‑A (jusqu’à 5 Gbit/s), un port HDMI 2.0, un port Gigabit Ethernet, et une prise casque 3,5 mm. La norme Wi‑Fi 6 et le Bluetooth 5.0 sont aussi de la partie.