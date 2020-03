Streaming PSG Dortmund : quelle chaîne et heure pour voir le match ?

Le PSG joue sa qualification pour les quart de finale de Ligue des Champions 2020 face au Borussia Dortmund ce mercredi 11 mars. Les Parisiens devront renverser la vapeur après avoir été défaits sur le score de 2 buts à 1 à l’aller de ces 8e de finale. Le match se joue à huis clos au Parc des Princes et retransmis en direct. Sur quelle chaîne, à quelle heure et comment le regarder en streaming sur votre TV, tablette, smartphone ou PC ? On fait le point.

Le PSG arrivera-t-il vaincre la malédiction qui lui colle à la peau depuis les trois précédentes saisons en Ligue des Champions ? L’équipe n’a pas passé le stade des 8e de finale depuis 2017. À moins de sortir le grand jeu face à Dortmund ce soir, les Parisiens partent une nouvelle fois en ballottage défavorable après leur défaite au match aller. L’équation à résoudre est simple : il faudra au minimum marquer un but sans en encaisser ou gagner avec un écart de deux buts sur leur adversaire du jour.

Ce sera sans l’ambiance habituelle du Parc des Princes qui sonnera creux ce soir. Ce PSG Dortmund se jouera à huis clos en raison des mesures prises par le gouvernement pour enrayer la propagation du coronavirus. Pour autant, le collectif Ultras Paris a appelé à un rassemblement des supporters aux abords du stade pour soutenir leur club.

La préfecture de police de Paris leur a accordé une dérogation, s’appuyant sur le fait que les manifestations font partie des exceptions à l’interdiction des rassemblements de plus de 1 000 personnes. Selon l’Équipe, 2 000 à 3000 supporters du PSG sont attendus devant le Parc.

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le streaming PSG Dortmund en direct ?

Ce PSG Dortmund, c’est ce soir à partir de 21h et la rencontre est à suivre en direct sur la chaîne RMC Sport 1, directement depuis votre décodeur TV si vous êtes abonnés SFR et RMC Sport. Pour le reste (abonnés Orange, Free et Bouygues), vous devrez passer par le streaming via l’offre 100% digitale. Elle est facturée 19 € par mois avec un engagement d’un an et 25 € par mois sans engagement. Pour les abonnés SFR, RMC Sport est accessible pour seulement 9 euros par mois.

Si vous êtes contrait de suivre la rencontre en streaming, vous pouvez le faire via RMC Sport depuis votre les smartphones ou tablettes Android / iOS. L’application est également disponible sur les consoles PS4 et Xbox One, mais aussi sur PC ou Mac via le web.

Les compositions probables du PSG Dortmund

Le Paris Saint-Germain pourra compter sur Kylan Mbappé qui est sur la feuille de match après quelques jours passés hors de groupe pour un problème d’angine. Il a été testé négatif au coronavirus et devrait être titulaire ce soir face à Dortmund. Thiago Silva en ce qui le concerne ne sera pas de la partie, n’ayant pas complètement récupéré de sa blessure contre Bordeaux le 23 février 2020.

Composition probable du PSG : Navas – Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa – Di Maria, Gueye, Paredes ou Kouassi, Neymar – Sarabia ou Mbappé, Cavani.

Composition probable du Borussia Dortmund : Bürki – Piszczek, Hummels, Zagadou – Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro – Sancho, Haaland, Brandt / Hazard.