RMC Sport : comment s’abonner à la chaîne chez Orange, Free, Bouygues et SFR ?

Anciennement connu sous le nom de SFR Sport, RMC Sport est un bouquet de chaines TV consacrés au football européen et aux sports de combat. S’il est simple de souscrire à l’offre RMC Sport quand on est client SFR, ce n’est pas la même chose quand on est client d’un autre opérateur internet comme Orange, Free ou Bouygues. En effet, faute d’accord entre SFR et ses concurrents, RMC Sport n’est pas disponible sur les autres box internet. Heureusement, il est tout de même possible de s'abonner et regarder les chaînes sur votre TV, et ce même, si vous n'êtes pas chez SFR.

Le bouquet RMC Sport est composé de 2 chaînes principales (RMC Sport 1 & RMC Sport 2), la chaîne RMC Sport UHD 1 et 12 chaînes événementielles pour suivre les différents matchs diffusés en simultané. RMC Sport diffuse les meilleurs matchs de Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence ainsi que les championnats britanniques et portugais. Malgré la reprise par Canal+ des droits de la Premier League, un accord entre les deux entreprises permet à RMC Sport de co-diffuser le championnat anglais. RMC Sport diffuse également des sports de combat : des combats de boxe avec le Premier Boxing Championship, mais aussi des combats de MMA avec notamment l’UFC, le Bellator et la PFL.

RMC Sport est disponible sur abonnement : SFR le propose en option à 9 euros par mois à ses abonnés contre 19 € par mois avec engagement (ou 25 € par mois sans engagement) pour les autres. Les seuls autres opérateurs à le proposer sur box sont La Poste Mobile, Coriolis, Crédit Mutuel et CIC. Un accord avait été trouvé avec Canal + mais il a depuis été rompu. Il était également prévu qu’un accord soit trouvé avec les principaux opérateurs internet. Mais ces négociations n’ont finalement jamais abouti. Heureusement, si vous êtes chez Orange, Free ou Bouygues et que vous ne souhaitez pas passer chez SFR, il existe tout de même un moyen de vous abonner à RMC Sport.

Comment s'abonner à RMC Sport lorsqu'on n'est pas chez SFR ?

Pour s'abonner à RMC Sport si vous n'êtes pas chez SFR, il faut prendre un abonnement RMC Sport 100% digital. Cet abonnement coûte 19 € par mois avec un engagement de 12 mois et des frais d’inscription de 1 € ou 25 € par mois sans engagement. Pour vous abonner directement à cette offre, vous pouvez vous rendre sur le site rmcsport.tv.

Cet abonnement vous donne accès au live et au replay RMC Sport sur un seul écran en simultané, depuis votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone, votre console de jeu mais aussi votre TV.

Pour pouvoir regarder RMC Sport sur votre TV, il existe plusieurs options :

Via la box Connect TV 2

Sans doute l'option la plus simple, à défaut d'être la plus économique. SFR fournit en effet une box qui permet de consulter son bouquet et s'abonner à RMC Sport même si vous êtes chez un autre opérateur. La box est facturée 69 euros TTC. La marche à suivre est très simple :

Rendez-vous dans une boutique SFR et demandez une Connect TV 2

Une fois chez vous, branchez-la à votre TV

Abonnez-vous à RMC Sport et profitez des chaines !

Via l'application RMC Sport sur Android TV et Apple TV

Il est également possible de profiter des chaines RMC Sport directement depuis votre Smart TV, ou box compatible Android TV ainsi que sur Apple TV. Dans les deux cas la procédure est très proche :

Rendez-vous depuis l'appareil sur le Google Play Store ou l'App Store

Installez RMC Sport et lancez l'application

Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas pour profiter des chaînes

Via l'application mobile RMC Sport et Google Chromecast

Une autre option si vous avez un smartphone et un Google Chromecast, est d'installer RMC Sport sur votre smartphone, et de le caster de votre mobile sur votre télévision via le Chromecast. Pour cela :

Installez et ouvrez RMC Sport sur votre smartphone

Castez la vidéo live sur votre télévision

S'abonner à RMC Sport quand on est client SFR

Forcément, c'est beaucoup plus simple, et moins coûteux. L'abonnement ne coûte que 9 euros par mois pour les clients SFR (box internet et mobile). Pour souscrire, il suffit de se rendre sur l'application ou le site RMC Sport sur tablette, smartphone ou PC ou de passer directement par sa box internet pour ceux qui en ont la possibilité. Voici le numéro des chaînes sur une box SFR :

RMC Sport 1 : 33

RMC Sport 2 : 34

RMC Sport UHD 1 : 35

Vous vous êtes abonné à RMC Sport ? Partagez votre retour dans les commentaires de cet article, et n'hésitez pas à nous suggérer de nouvelles méthodes auxquelles nous n'aurions pas pensé !