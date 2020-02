La Ligue des Champions revient ce soir avec un Dortmund PSG qui compte parmi les grosses affiches du jour. Sur quelle chaîne, à quelle heure et comment suivre le match en streaming depuis votre smartphone, PC, tablette ou TV ? On vous dit tout pour ne rien rater de la rencontre.



Après plusieurs semaines de trêve, la Ligue des Champions reprend du service ce mardi 18 février 2020. Dortmund PSG, c’est l’une des rencontres les plus attendues depuis le tirage au sort du 16 décembre dernier. Le match ne s’annonce pas comme une partie de plaisir pour les Parisiens, encore moins pour Thomas Tuchel qui revient sur le terrain de Dormund qu’il a entraîné pendant deux ans entre 2015 et 2017.

Le vice-champion allemand en titre est actuellement à 4 points du leader de la Bundesliga, le Bayern de Munich. L’équipe dispose d’une attaque en feu qui est désormais portée par la nouvelle pépite Erling Braut Haland, auteur de 8 buts en 5 matchs depuis son recrutement au mercato d’hiver. Le duel Haland Mbappé est l’une des attractions de ce match qui s’annonce très ouvert avec deux équipes portées vers l’avant.

Streaming Dortmund PSG : comment suivre le match sur votre TV, smartphone, tablette ou PC ?

Le coup d’envoi du streaming Dortmund PSG sera donné à 21h et il est à suivre sur la chaîne RMC Sport 1. Si vous n’êtes pas encore abonné RMC Sport, il est possible de le faire maintenant et d’accéder au match en streaming via l’offre 100% digitale qui pour rappel coûte 19 € par mois pour ceux qui souhaitent s’engager pendant un an. L’offre sans engagement est de 25 € par mois.

Pour les abonnés SFR, les chaînes RMC Sport sont proposées en option à 9 euros par mois. Si vous êtes chez Orange, Free ou Bouygues Telecom, vous êtes contraints de passer par l’offre streaming accessible avec l’application RMC Sport qui est disponible pour les smartphones et tablettes Android et iOS, mais aussi sur les consoles PS4 et Xbox One ou sur PC et Mac.

Composition probables des équipes Dortmund vs PSG

Borussia Dortmund : Bürki – Piszczek, Hummels, Zagadou – Hakimi, Can, Witsel, Guereiro – Sancho, Haaland, Hazard (3-4-3).

Paris Saint-Germain : Navas – Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa – Marquinhos, Verratti – Di Maria, Neymar – Mbappé, Sarabia ou Icardi (4-3-3).

Côté Dortmund, le coach suisse Lucien Favre ne pourra pas compter sur les services de son capitaine Marco Reus actuellement blessé à la cuisse droite. Il manquera donc ce match aller et probablement le retour le 11 mars prochain au Parc des princes. Du côté du Paris Saint-Germain, Marquinhos qui revient tout juste de blessure devrait être titulaire. Neymar devrait être également titulaire après quelques matchs de repos, tout comme Kimpembe.