Strangers Things saison 4 : une nouvelle photo volée montre Eleven en très mauvaise posture

Dans une photo prise sur le tournage de la saison 4 de Stranger Things, on voit Eleven placée dans une civière, prête à être installée dans une ambulance. Elle est fermement attachée, tandis que l’armée semble être venue sur les lieux pour contrôler la situation. Un nouvel indice que les prochains épisodes de la série s’annoncent pour le moins mouvementés.

La saison 4 de Stranger Things commence à sérieusement faire parler d’elle. Les acteurs et producteurs ne tarissent pas d’éloges vis-à-vis de cette dernière, tout en restant volontairement mystérieux quant aux événements qu’elle suivra. Aussi, tout moyen est bon pour gratter la moindre information. Une source ayant réussi à se faufiler sur le tournage de la série a publié une photo qui n’annonce guère de bonnes nouvelles.

Sur celle-ci, on trouve Eleven attachée à une civière. Encadrée par deux secouristes, elle semble être emmenée vers ce qu’on imagine être l’ambulance. Mais cette ceinture qui entoure son corps, ainsi que le fait qu’elle soit enveloppée d’un drap blanc sème le doute. Pour couronner le tout, deux autres photos n’arrangent pas vraiment les choses. On y voit un militaire et un policier se promener dans une rue dévastée, ainsi qu’une voiture de police vide qui barre la route.

Que va-t-il arriver à Eleven dans la saison 4 de Stranger Things ?

Pour le moment, les indices disséminés par la production n’indiquent rien de bon. On sait déjà que cette quatrième saison sera la plus sombre de toutes, selon les dires de Finn Wolfhard, l’acteur qui interprète Mike Wheeler. Eleven pourrait avoir eu besoin d’utiliser la totalité de son énergie pour faire jaillir son pouvoir et sauver Hawkins et ses amis, ce qui l’aurait laissée dans un état végétatif… ou pire. En effet, une autre photo volée du tournage pointe vers la mort d’un personnage clé de la série.

S’il ne s’agit probablement pas d’Eleven, Netflix prévoyant de produire une cinquième saison qui ne devrait vraisemblablement pas se passer de son personnage principal, l’excès de rage d’Eleven pourrait très bien avoir coûté la vie à l’un de ses proches. Quoi qu’il en soit, l’heure n’est encore qu’aux suppositions. Il va falloir se montrer patient avant d’obtenir une réponse à toutes ces interrogations, puisque cette saison 4 ne devrait pas sortir avant 2022 sur Netflix.