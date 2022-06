Stranger Things saison 4 : Netflix dévoile le trailer final du volume 2 !

Netflix vient de dévoiler le trailer final du second volume de la saison 4 de Stranger Things. Autant dire que l'affrontement avec Vecna s'annonce explosif !

Avec la saison 4 de Stranger Things, Netflix a frappé un grand coup ! Il faut dire que cette nouvelle saison est d'excellente facture, malgré la multiplication des arcs narratifs. Les spectateurs ont d'ailleurs réservé un accueil particulièrement chaleureux à la suite des aventures de Mike, Eleven et les autres.

En effet, la série a dépassé sans mal Obi-Wan Kenobi en termes d'audiences, l'autre série phare du moment. Il s'agit d'ailleurs du meilleur lancement jamais réalisé par Netflix. Maintenant, l'heure est à l'attente, puisque la seconde partie de cette 4e saison est attendue dès le 1er juillet 2022 sur Netflix.

Évidemment, la plateforme de streaming entretient la hype des spectateurs et fait monter petit à petit la tension. Un premier aperçu du volume 2 a été publié par le service, tandis que de nouvelles images du volume 2 ont été révélées il y a quelques jours seulement.

Netflix dévoile l'ultime bande-annonce du volume 2

Or, Netflix vient de passer à la vitesse supérieure en dévoilant le trailer final du volume 2 de cette 4e saison de Stranger Things ! Attention, si vous n'avez pas encore terminé la première partie, on vous déconseille de jeter un coup à cette bande-annonce, plutôt chargée en spoilers ! Vous voilà prévenu.

Et justement, que nous révèle ce trailer de deux minutes ? Sans rentrer dans les détails, l'affrontement final avec Vecna se profile et il s'annonce épique à souhait. La bande va devoir retourner une nouvelle fois dans l'Upside Down pour récupérer Nancy, tandis qu'Eleven va quitter “Papa”, maintenant qu'elle est à nouveau en possession de ses pouvoirs.

De son côté, Hopper ne va pas vraiment avoir le temps de savourer ses retrouvailles avec Joyce en Russie. D'autres monstres de l'Upside Down ont visiblement réussi à s'échapper durant leur tentative d'évasion du Goulag.

Pour rappel, les créateurs de la série, les frères Duffer, ont annoncé que le final contiendra plus d'effets spéciaux que toute la saison 3 ! De quoi promettre du grand, très grand spectacle. Par ailleurs, ils ont confirmé que la chasse au démon va passer à la vitesse supérieure. Ce que le dernier trailer confirme.